الحلقة الرابعة من «الاختيار 2».. أحمد مكى يستعد لفض رابعة

مكي في طريقه لرابعة

نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، حيث شهدت الحلقة عودة كريم عبد العزيز وإياد نصار من اعتصام رابعة بعد جمع معلومات كثيرة من داخل اعتصام رابعة بعد تنكرهم في زي متظاهرين، كما استعد أحمد مكي خلال الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2" للمهمة الأصعب خلال فترة تواجده في الأمن المركزي والسعي لفض اعتصام رابعة المسلح.

تفاصيل الحلقة الرابعة من الاختيار 2

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، انتهاء ترتيبات أجهزة الشرطة المختلفة من جمع معلومات وتنظيم من أجل فض اعتصام رابع المسلح من المتظاهرين والسعي لفتح الطرق مرة أخرى، وخلال الأحداث تلقى أحمد مكي وزملائه التعليمات بأن غدا سيكون فض اعتصام رابعة المسلح بعد انتهاء الأمن الوطني من كافة المعلومات حول السلاح المتواجد مع المتظاهرين.

وتلقت قوات الأمن المعلومات الأخيرة والتلقين الأخير قبل التحرك في الاتجاه لفض اعتصام رابعة وسط تحمس من القوات لإنهاء العملية بأقل خسائر ممكن والرد على إطلاق النار في حالة تبادل الإطلاق في المتظاهرين بعد الإبلاغ عن وجود سلاح بكميات كبيرة داخل الاعتصام من المعلومات الواردة، كما يكثف كريم عبد العزيز من جمع الملومات من كافة مصادره بالتوازي مع بدء الفض بعد أسابيع من الاعتصام داخل ميدان رابعة.

مسلسل "الاختيار 2" يشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين والنجوم، هم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم، وبشرى ووأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وسامح الصريطي، والفنان الراحل هادي الجيار الذي تم إهداء العمل لروحه في بداية العمل بعد أن توفى قبل الانتهاء من التصوير، ويشارك في العمل أبضا كلا من الفنان طارق صبري وإسلام جمال، وأحمد داش، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة، وسلوى عثمان، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف.

ويتواجد في المسلسل مجموعة مميزة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد حلمي، والفنان أحمد فهمي، والنجم أشرف عبدالباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبوسريع، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وعدد من الشباب المشاركين في العمل بشكل كبير.