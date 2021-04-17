«السكة الحديد» تكشف تواجد «توك توك» على القضبان فى محطة فاقوس بالشرقية

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديدة، إنه سيتم فتح تحقيق عاجل للتحقيق فى واقعةو جود توك توك على قضبان السكة الحديد داخل محطة قطار فاقوس بالشرقية، بالتزامن مع وجود قطار داخل رصيف المحطة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم تحويل ناظر المحطة للتحقيق لأنه مسئول عن متابعة كافة الأمور التي تحدث داخل المحطة ولا يجب السماح لتواجد مركبة على القضبان.

وتابعت المصادر أن هناك الكثير من المواطنين يرتكبون أفعالا خاطئة في مرفق السكة الحديد، وذلك فى المحطات الفرعية ولا يمكن السيطرة على بعض الأفعال ويتسبب الأمر في كثير من الأحيان فى حوادث كارثية للمرفق.

وأشارت المصادر إلى أن بعض التكاتك فى البلاد تقوم باقتحام شريط السكة الحديد من معابر غير مخصصة للعبور وتقوم باقتحام شريط السكة الحديد في بعض الأحيان لتوصيل الركاب المتواجدين بداخلهم داخل المحطة من خلال منافذ بجانب المحطة، وعن غلق تلك المنافذ يتم فتحها مرة أخري من جانب المواطنين.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتوك توك على قضبان السكة الحديد وهو متواجد بجانب قطار واثارت الصورة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين المسئولين بضرورة التحقيق فى الأمر وذلك لعدم تواجد أى كوارث.

وكانت قد أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم عن الغرامات التي سيتم تطبيقها على المواطنين فى حالات ارتكاب بعض الأفعال الخاطئة تجاه مرفق السكة الحديد، وذلك للحد من الأفعال التي يقوم بها بعض الركاب وتتسبب فى تلف المرفق بشكل أساسي.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أن من ضمن الغرامات التي سيتم تطبيقها يوميا على الركاب ومن ضمنها، ركوب القطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية يتم دفع غرامة مالية بقيمة ٥٠ جنيها، كما يتم دفع غرامة مالية بقيمة ٢٠ جنيها فى حال ركوب القطارات العادية والمطورة والمحسنة بدون تذكرة، و٤٠ جنيها غرامة لمن يستقل القطارات المكيفة والخاصة وقطارات النوم.

وبحسب ما ذكرت هيئة السكة الحديد، فإنه يتم دفع غرامة مالية قدرها ٢٠ جنيها لمن يستقل القطارات الإسبانية والفرنساوي بدون تذكرة، ومن يقوم باستقلال القطارات "top vip"، بدون تذكرة يتم تغريم غرامة مالية قدرها ١٠٠ جنيه، ومن يستقل قطارات الضواحي بدون تذكرة يتم تغريمه ١٥ جنيها.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أن من يقوم بالعبور بين أرصفة المحطات وذلك بدلا من استخدام السلالم والمعاير المخصصة يتم تغريمه غرامة مالية قدرها ٥٠ جنيها.