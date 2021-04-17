السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم السبت 17-4-2021

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير، سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 17-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري. 

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 17-4-2021

على المستوى المحلي، حقق أعلى سعر  للريال السعودي على مستوى الشراء، داخل فروع 5 بنوك؛ بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد وQNB، عند4.17  جنيه،  ويتداول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.03 جنيه داخل فروع المصرف المتحد، كأدنى سعر على مستوى الشراء في السوق المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع البنك الأهلي المصري، عند مستوي 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

و سجل سعر الريال السعودي داخل فروع بنك مصر عند نفس مستويات الأمس، ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الاسلامي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري في السوق المحلية، داخل فروع بنك فيصل الإسلامي، 4.14 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وشهد سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك البركة، مستوى سعري عند 4.07 جنيه للشراء، و 4.23 جنيه للبيع، و هو أعلى سعر بيع للريال بالسوق المحلية، حتى الآن.

سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي

وفيما يتعلق بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بينت شاشات التداول الصباحية داخل فروع البنك التجاري الدولي، 4.15 و4.19 جنيه للشراء و البيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل فروع بنك HSBC، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وفي بنك أبوظبي التجاري، حقق  سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، مستوى 4.07 جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع.

مصر السعودية السبت المصرية تداولات بنوك المصرى بنك مصر سعر الريال السعودي في مصر سعر الريال السعودي الريال السعودي مقابل الجنية المصري سعر صرف الريال السعودي سعر الريال البنك الأهلي المصري سعر صرف العملة بنك الاهلي المصري البنوك الحكومية سعر الريال السعودي في بنك HSBC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشكيل إجبارى للأهلى أمام الزمالك فى ظل غياب 9 لاعبين عن القمة

مصرع طفل أثناء عبوره الطريق لتوزيع العصائر على الصائمين بالغربية

ما السبب وراء ظهور مصابين بكورونا رغم تلقيهم اللقاح؟.. طبيب يجاوب

وفاة والدة الفنان أحمد خالد صالح

العنب والمانجو.. الفواكهة المصرية تغزو الأسواق الأوروبية وتدفع عجلة الاقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 17-4-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

عمر عبد المتعال السلايمي يكتب: إرادة شعب وقيادة حكيمة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق فى قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الحرم الإبراهيمي

فلسطين تسجل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا