السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

"مسحراتي المحروسة" يتصدر "تريند تويتر" بالتزامن مع عرض خامس حلقاته

مسحراتي المحروسة
مسحراتي المحروسة

تصدر برنامج “مسحراتي المحروسة”، الترند على موقع “تويتر” بالتزامن مع عرض خامس حلقاته.


"مسحراتي المحروسة"، برنامج يهدف إلى إيقاظ روح المجتمع المصري المعروفة بالمحبة والإخاء والتعاون، والنابعة من عاداته وتقاليده الأصيلة، والتي جعلته نسيجًا واحدًا متماسكًا عبر العصور في أوقات الرخاء والأزمات، وذلك باستخدام كلمات بسيطة ولكنها مؤثرة وتدغدغ مشاعر المصريين لتذكرهم بهويتهم وكيانهم الروحي.

يعزز برنامج "مسحراتي المحروسة" من قيم الانتماء الوطني ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة وهو أمر في غاية الأهمية في ظل الحرب الضروس التي تخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود، واستمرار تضحيات أبنائها بتقديم أرواحهم في سبيل القضاء على أهل الشر الذين يتربصون بالوطن.

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