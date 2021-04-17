محافظ الإسكندرية يلبي دعوة أهالى شارع عين جالوت بالقبارى

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بتلبية دعوة أهالي شارع عين جالوت بمنطقة القباري بحي غرب، للوقوف علي الأعمال التي قام بها الأهالي بالجهود الذاتية من دهان للعقارات القديمة والأرصفة والنظافة والإضاءة وتخطيط وتجميل وتزيين الشارع، كعادة سنوية لاستقبال شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بحضور النائب محمد جبريل، والنائب محمود قاسم عن دائرة محرم بك وكرموز ومينا البصل، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب.

وثمن المحافظ مبادرة الأهالي فى الإرتقاء بنظافة وتزيين الشارع بأكمله. مؤكدًا أنه كان حريصًا على التواجد بينهم اليوم لرؤية تلك الأعمال علي أرض الواقع.

وقدم الشكر إلي جميع الأهالي علي ما بذلوه من أعمال لرفع كفاءة الشارع، وحثهم علي ضرورة أن تستمر تلك الأعمال الرائعة بينهم طوال شهور العام.

وأضاف المحافظ أن أهالي شارع عين جالوت استطاعوا بجهودهم الذاتية أن ينالوا تقدير الجميع وأن يصبحوا بمثابة مثال يحتذي به في جميع شوارع الإسكندرية، ودعي أن يسير المواطنين علي نفس النهج طوال أيام العام.

واستمع المحافظ إلي احتياجات ومطالب أهالي الشارع، مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية علي أتم استعداد لتقديم كامل الدعم والمساندة لهم.

على الصعيد ذاته، تفقد المحافظ شارع الإتحاد بمنطقة القباري، وأثني أيضًا علي الأعمال الفنية والرسومات التي قام بها الأهالي بجهودهم الذاتية، مشيدًا بمدى حفاظهم على التراث القديم في تزييين الشارع والبيوت احتفالا بشهر رمضان.

وكان قد بادر أهالي شارع عين جالوت بمنطقة القباري بتزيين وتجميل شارعهم الإستقبال شهر رمضان ما جعله قطعة فنية تراثية، وحاز إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا صور الشارع الذي عبر عن روح شهر رمضان.

محافظ الإسكندرية يزور شارع عين جالوت

محافظ الإسكندرية يزور شارع عين جالوت

محافظ الإسكندرية يزور شارع عين جالوت

محافظ الإسكندرية يزور شارع عين جالوت

محافظ الإسكندرية يزور شارع عين جالوت

محافظ الإسكندرية يزور شارع عين جالوت

محافظ الإسكندرية يزور شارع عين جالوت

محافظ الإسكندرية يزور شارع عين جالوت

محافظ الإسكندرية يزور شارع عين جالوت