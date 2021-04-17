لا يمثلنا.. الأمم المتحدة في مصر تنفي علاقتها بأحمد مدكور

أصدرت الأمم المتحدة في مصر، بيانا بشأن أحمد مدكور، الذى يدعى أنه سفير يعمل في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في القاهرة، مؤكدة أنه ​لا يُمثل الأمم المتحدة بأي صفة.

ويظهر مدكور على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال حساب على تطبيق "كلوب هاوس" ويشارك في العديد من المحادثات، والمحاضرات مع مجموعات مختلفة من الناس، مدعيا لنفسه صفة "ممثل للأمم المتحدة" ويطرح على المشاركين رأيه في مناقشات متعلقة بالقضايا السياسية في مصر.

وفي هذا الصدد، تهيب الأمم المتحدة بالقاهرة توخي الحذر من التعامل تحت اسم الأمم المتحدة كما ترفض أي تجاوز أو تدخل في الشأن الداخلي يتم باسمها، مؤكدة أن الأمم المتحدة تعبر عن آرائها من خلال بيانات رسمية للصحف وعبر القنوات الإعلامية الرسمية للأمم المتحدة.