بآلاف التغريدات.. «هجمة مرتدة» يتصدر تويتر بهاشتاج «تحية لشهداء الوطن» (صور)

بآلاف التغريدات، تصدر هاشتاج "تحية لشهداء الوطن" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على خلفية تفاعل المشاهدين مع الحلقة الرابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز والنجمة هند صبرى.

وكانت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "هجمة مرتدة"، قد شهدت تعرض الضابط سيف "أحمد عز" لحادث سطو نتج عنها تعرضه لغيبوبة وتم نقله إلى أحد المستشفيات العراقية وهناك التقى بممرض مصري يعمل لدى المخابرات المصرية طمأن سيف أنه كان يعمل مع الدكتور رفعت قاصدًا اللواء "هشام سليم".

على الجانب الآخر تواصل هند صبري العمل في المنظمة الشرق متوسطية، وهناك طًلب منها كشف بأسماء الشباب المصريين الذين يترددون على المركز الإسلامي الأوروبي من أجل التواصل المباشر معهم، ولكنها رفضت تسليم الملف، ليطلب منها الضابط المكلف هناك بالتمهل حتي يتم تجهيز ملف من قبل المخابرات المصرية لتسليمه لهم.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

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