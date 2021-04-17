إجراء ثلاث عمليات حقن بوتوكس بالتأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

نجاح إجراء ثلاث عمليات حقن بوتوكس بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح إجراء ثلاث عمليات حقن بوتوكس، لثلاث مرضى إحداهم لمريضة في الـ٢٢ من عمرها في يوم واحد، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد بمستشفى السلام الدولي.



تبين للطاقم الطبي أن المرضي يعانون من متلازمات الحركات اللا إرادية، وقد ساعد الحقن على تحسين وظيفة الأطراف والعودة إلى الحياة الطبيعية، استكمالاً لنجاحات قسم المخ والأعصاب داخل غرف عمليات مستشفى السلام ببورسعيد، منذ بدء خدمة حقن مادة (BOTOX) بنجاح في 27 فبراير الماضي، لأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لمساعدة مرضى الجلطة (السكتة الدماغية) الذين يعانون من شلل تيبسي بعضلات الأطراف ما بعد الجلطة.

الفريق الطبي تكون من الأطباء "حسن الإسناوي مدير عام مستشفى السلام بورسعيد، أحمد مختار نائب المدير للخدمات الطبية، وأحمد السعيد السيد استشاري المخ والأعصاب بمستشفى السلام بورسعيد، ومحمد إسماعيل أخصائي التخدير".



صرح الدكتور حسن الإسناوي، بأن مستشفى السلام بورسعيد هي المستشفى الرائدة في كل ما يخص المخ والأعصاب، وأن المستشفى ستعمل جاهدة بكل فرقها من فرق طبية وإدارية علي خدمة جميع المرضى، للقضاء على قوائم الإنتظار وإنهاء معاناة المرضى .



وكان قد أعلنت هيئة الرعاية الصحية، أمس الخميس، عن تمكن الفريق الطبي بمستشفى السلام بورسعيد التابعة للهيئة، من زراعة قوقعة في الأذن اليسري لطفل عمره 3 سنوات، ضمن منظومة التأمين الصحي الشام



حيث استقبلت المستشفى الطفل يعاني من فقدان سمع حسي عصبي كامل في الأذنين منذ الولادة، وعلى الفور تمت فحوصات السمع للطفل وتأهيل التخاطب القبلي للجراحة وعليه تمت عملية زراعة القوقعة للطفل، وسوف يتم تأهيله بعد العمليه بالمتابعة مع وحدتي السمعيات والتخاطب.

قام بإجراء الجراحة الفريق الطبي المكون من الأطباء " محمد جمال رسلان استشاري الأنف والأذن والحنجرة وزراعه القوقعة رئيس فريق زراعه القوقعة، محمد فايز منسق وحده زراعة القوقعة، بسادة شحاتة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بوحدة زراعة القوقعة، محمد صديق أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، بولا عماد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وطاقم التخدير " محمد ناصف استشاري التخدير، ساره يوسف أخصائي التخدير، عزة رمضان فني التخدير، وطاقم التمريض "آمال عبد النبي، شيماء عمرو".