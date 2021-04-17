خبير بيئى يوضح آلية العمل على صون التنوع البيولوجى في مصر

قال أحمد فتحي، الخبير البيئي إنه يتم صون التنوع البيولوجي بالحد من الصيد الجائر للحيوانات البرية في مصر، وزيادة الوعي بالمحميات الطبيعية والنظم الأيكولوجية، والعمل على تطوير قانون المحميات الطبيعية، منوهًا أن مؤسسة شباب بتحب مصر أطلقت مشروع إعرف محميتك للتعريف بالمحميات الطبيعية منذ عام ٢٠١٢ لتوثيق محميات مصر الطبيعية بالصور والفيديوهات، والترويج السياحي لهم، وعمل معارض فوتوغرافية لها.

آلية صون التنوع البيولوجي

وأردف الخبير البيئي، خلال تصريحه لـ"الدستور" أن الدولة تسعى للمحافظة على الموارد الإحيائية والتنوع البيولوجي، ورصد التنوع البيولوجي في المناطق الجبلية، مشيرًا إلى أن يجب العودة إلى الطبيعة مع الحفاظ على النظم البيئية وتطوير وصيانة الوسائل الكفيلة بإستمرار الحياة في المحيط الحيوي، والحفاظ على موارد الدولة.

تشجيع خطط عمل إقليمية ووطنية لصون التنوع البيولوجي

وأوضح أحمد فتحي، أن الدولة تعمل على تطوير وتشجيع خطط عمل إقليمية ووطنية لصون التنوع البيولوجي، وتشجيع تنفيذها، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها المحميات الطبيعية، وعلى أهمية صون التنوع البيولوجي.

تعزيز التعاون الدولى والإقليمي والعالمي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية لصون التنوع البيولوجي

وأكد الخبير البيئي، أن من الضروري تعزيز التعاون الدولى والإقليمي والعالمي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومي من أجل صون التنوع البيولوجى، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة لصون التنوع البيولوجي في مصر، ومواجهة التحديات والعقبات.

ومن الجدير بالذكر أن أشادت سفيرة النرويج في بداية اللقاء بالدور الذي تلعبه مصر للدفع باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في ظل رئاستها الحالية لمؤتمر الأطراف للاتفاقية، وهنأت وزيرة البيئة على ما حققته الدورة الحالية للمؤتمر في ظل رئاستها وما صدر من مبادرات لصون التنوع البيولوجي ومراعاة مصالح كافة الدول.