الحلقة 4 من «وكل ما نفترق».. عودة ريهام حجاج للبحث عن علوان الجبالى تكشف زواجها بالعمدة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "وكل ما نفترق " تشابك كبير في الأحداث وتصاعدا دراميا كشف العديد من الألغاز.

وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، والتي حملت عنوان "الفراق الرابع".

بمحاولة جوهري"محمد الشرنوبى" لإيجاد مكان فريدة فقام باقتحام بيت وجد به مجموعة من الأطفال بعد أن انتحل صفة عامل دليفري.

على جانب أخر بدأت النيابة التحقيق مع أحمد فهمي وأيتن عامر فى واقعة هروب نور الفايد "ريهام حجاج" من المستشفى بعد ظهور حنان "أيتن عامر" في كاميرات المراقبة، وانتحالها لصفة طبيبة منتدبة من وزارة الداخلية.



بينما تحاول "قمر"او نور الفايد الوصول إلى "نجمة" التي تقوم بدورها الفنانة رحاب الجمل، وتنجح بالفعل في الوصول إليها بعد سفرها للصعيد وذلك من أجل معرفة مكان ابنتها المخطوفة فريدة، وتسأل قمر “نجمة” عن هارون الجبالى وتطلب منها ان تساعدها في الوصول إليه.

وتتصاعد الأحداث من جهة أخرى في احد قري الصعيد بعد أن يطوف الأطفال أنحاء البلدة مناديين بعودة مأمونة وهو الخبر الذي يزعج أحمد صيام وتبدو عليه علامات القلق.

فيما ينتشر الفيديو المفبرك لمقتل الطفلة فريدة بشكل كبير على السوشيال ميديا، ويشاهد والدها حسام "أحمد فهمي" من هول الصدمة ولكن شقيقته حنان "أيتن عامر" تخبره بأنها من قامت بفبركة الفيديو للتوصل لوالدتها لأنها الطريقة الوحيدة التي ستجبرها على الظهور.

على جانب آخر يصل رجال الشرطة الي منزل نعمة يسألون عن مكان جوهري.

وفي تلك الأثناء يتعرض جوهري "محمد شرنوبي" للضرب من أحد المجهولين أثناء محاولته لاقتحام البيت الذي وجد فيه الأطفال الذي يشتبه انهم مخطوفين في بداية الحلقة.

وتزداد الأحداث سخونة وتشابكا من خلال مشهد فلاش باك تتذكر من خلاله قمر "ريهام حجاج" يوم ولادة طفلها حمزة على يد نجمة ويظهر عمرو عبد الجليل في تلك اللحظة يطلق النيران احتفالا بالمولود الجديد ويوزع الدبائح حيث يؤدي دور العمدة.

في الوقت الذى تظهر فيه زينب الأخت التؤام لقمر او نور الفايد التي تجسدها ريهام حجاج أيضا وتبارك لأختها على المولود الجديد.

وتشهد الحلقة أيضا ظهور رانيا يوسف التي تلعب دور الست وردة زوجة علوان وفى أول لقاء بينها وبين ريهام حجاج تبارك لها على المولود الجديد حمزة، وفى نفس الوقت يخطط زوجات العمدة عمرو عبد الجليل للتخلص من المولود، ويتفقان على ذلك من نجمة "رحاب الجمل".

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبي، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجنايني.