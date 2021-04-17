ياسر جلال يواصل تصدر تريند تويتر وجوجل بـ«ضل راجل»

تصدر النجم ياسر جلال، تويتر بمسلسل ضل راجل وأيضا ترند جوجل بعد عرض الحلقة الرابعة، وقام النجم ياسر جلال، بالسجود على الأرض شكرا لله في موقع تصوير المسلسل، مهنئا فريق العمل بالكامل الذين شاركوه نجاح العمل.

قائلا: "ربنا يوطى نفوسنا" ويسرع إليه المخرج أحمد صالح مهنئا إياه، ويوجه له جلال الشكر قائلا: "تسلم إيدك" كما وجه التحية لكل الموجودين في اللوكيشن.

وكان النجم ياسر جلال قد تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بهشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله "ضل راجل" والآخر يحمل اسمه "ياسر جلال"، وذلك بعد أن لاقت الثلاث حلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

فريق عمل مسلسل ضل راجل

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبدالمغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

مواعيد عرض مسلسل ضل راجل

وانطلق مسلسل "ضل راجل" من بطولة النجم ياسر جلال على شبكة تليفزيون الحياة من خلال القناة العامة وقناة الحياة دراما بداية رمضان الجاري الساعة الثانية عشرة صباحًا، على أن يعرض المسلسل بعدها على قناة الدراما ويعرض على قناة الدراما بواقع 4 مرات يوميًا بما يتيح للجمهور أكبر فرصة لمشاهدة المسلسل من قبل الجمهور المصري والعربي، والعمل الجديد قارب طاقم عمله على الانتهاء منه تمامًا على أن تسلم الحلقات العشر الأولى منه خلال الأيام القليلة القادمة.

أحداث مسلسل ضل راجل

تدور أحداث "ضل راجل" حول مدرس تربية رياضية وسائق تاكسي في المساء يحاول المقاومة من أجل الإنفاق على منزله ولكن تقع ابنته في ورطة كبيرة واعتداء كبير فيحاول طوال الأحداث إعادة حقها المسلوب وسط أجواء من الإثارة والتشويق، وقارب على الانتهاء هو وطاقم العمل من التصوير تماما.

ياسر جلال