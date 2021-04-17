السبت 17 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد اذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم السبت 17 أبريل 2021

اذان الفجر
اذان الفجر

يبحث المسلمون بشكل يومي عن موعد اذان صلاة الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم السبت 17 أبريل 2021، وذلك لمعرفة عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك.

 

ويقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، موعد آذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم السبت 17 أبريل 2021.

 

موعد آذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم السبت 17 أبريل 2021

 

- موعد صلاة الفجر في محافظة القاهرة، اليوم، في توقيت 3:56 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية، اليوم، في توقيت 4:00 ص.

- موعد صلاة الفجر في طنطا، اليوم، في توقيت 3:55 ص.

- موعد صلاة الفجر في المنصورة، اليوم، في توقيت 3:53 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، اليوم، في توقيت 3:59 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة المنيا، اليوم، في توقيت 4:02 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة قنا، اليوم، في توقيت 3:58 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة مطروح، اليوم، في توقيت 4:09 ص.

- موعد صلاة الفجر في الغردقة، اليوم، في توقيت 3:51 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، اليوم، في توقيت 3:51 ص.

- موعد صلاة الفجر في الزقازيق، اليوم، في توقيت 3:54 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة أسيوط، اليوم، في توقيت 4:02 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة سوهاج، اليوم، في توقيت 4:01 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الأقصر، اليوم، في توقيت 3:59 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الفيوم، اليوم، في توقيت 3:59 ص.

- موعد صلاة الفجر في شلاتين، اليوم، في توقيت 3:52 ص.

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رد الإفتاء على التشكيك في خطأ موعد اذان الفجر

 

يذكر أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أثاروا التشكيك في صحة توقيت الفجر في مصر؛ بدعوى أن الأذان في مكة المكرمة يحين في بعض الأحيان بعد القاهرة مع أنها تقع غرب مكة بنحو تسع درجات طولية، وكل درجة طولية تستغرق حوالي أربع دقائق زمنية.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن توقيت الفجر المعمول به حاليًّا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا، وأنه الذي جرى عليه العمل بالديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، وهو الذي استقر عليه عمل دار الإفتاء المصرية في كل عهودها

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