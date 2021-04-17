اتحاد المستثمرين: نعتزم الاستثمار بالسودان فى كافة المجالات

مما لا شك أن العلاقات المصرية بالدول الأفريقية تشهد حالة من الرواج والتعاون، خاصة بعد في عهد رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي العام الماضي، وتعمل الحكومة المصرية جاهدة في توطيد العلاقات مع الأشقاء من دول أفريقيا وحوض النيل من خلال الزيارات المتبادلة، منها على سبيل المثال زيارة الدكتور محمد معيط للسودان مؤخرًا، والتي أشار من خلالها أن هناك تكليف رئاسي للحكومة المصرية بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان.

وفي نفس السياق، أشاد المهندس علاء السقطي، رئيس لجنة أفريقيا بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتوجه الحكومة المصرية بالتعاون مع دولة السودان الشقيقة لإحداث تكامل سياسي و اقتصادي بين الدولتين.

و أكد «السقطي»، في حواره مع «الدستور»، أن مصر والسودان دولة واحدة منذ القدم، تربطهما أواصر التعاون دائمًا، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين يعتزمون زيادة الاستثمارات المصرية في السودان خلال الفترة المقبلة إذا تطلب الأمر.

الاستثمار في كافة المجالات والقطاعات بالسودان

و تابع رئيس لجنة أفريقيا بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاستثمار في السوادن الشقيق لم يقتصر على مجال أو قطاع واحد فقط، بل سيتم الاستثمار في جميع القطاعات سواء كانت زراعة أوصناعة، وتدشين مصانع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم قطاع التشييد والبناء المصري للمشروعات هناك.

الحروب و النزاعات الأهلية تعيق حركة الاستثمار بالمنطقة

و أضاف «السقطي»، أن هناك مشاكل و عوائق في بعض بلدان حوض النيل، مثل الحروب والنزاعات الأهلية، بالإضافة إلى أنه هناك كسل كبير في بعض الشعوب لا يريدون العمل، فالشعب المصري بطبيعته من أنشط البشر الموجود بالمنطقة، فضلًا عن وجود بعض الدول التي لا يوجد بها قوانين استثمارية جيدة، وتدهور البنية التحتية والمواصلات لديهم.