«النمر» الحلقة 4.. سرقة محمد رياض وخالد أنور يرفض زواجه من ولاء الشريف

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "النمر" الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام ويشارك به ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الجاري، وذلك بسرقة الخزنة الخاصة بالفنان محمد رياض والتي تتواجد داخل محل الذهب الذي يملكه بحي الصاغة واكتشف حجاج عبدالعظيم الواقعة من خلال كاميرات المراقبة على هاتفه المحمول.

كما شهدت الحلقة ذهاب الفنانة ولاء الشريف بالذهاب إلى الفنان خالد أنور من اجل اقناعه بزواجها بشكل رسمي وذلك بعد اكتشفت حملها منه بسبب زواجهما السري، ورفض خالد أنور الاعتراف بزوجها وطالبها باجراء عملية جراحية من أجل إجهاض الجنين.

ويبحث محمد رياض خلال الحلقة عن الشخص الذي قام بسرقة خزنته والتي كان بداخلها ألماظ مهرب خاصة وأن السارق كان يريد الألماظ فقط ولم يسرق شيئا اخر من المحل.

أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.

ويواصل صناع مسلسل "النمر" الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام تصوير حلقات وأحداث المسلسل بالتزامن مع عرضه للجمهور حيث تكثف المخرج شيرين عادل عدد ساعات التصوير من أجل الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل النمر لمحمد إمام على جميع القنوات

وتشهد عدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الكريم عرض مسلسل النمر للنجم محمد إمام، حيث يعرض المسلسل على كل من قناة "الحياة" الفضائية، وقناة "أبو ظبي" الفضائية.

وتعرض قناة الحياة الفضائية مسلسل "النمر" عدة توقيتات حيث يكون العرض الأول للحلقة في العاشرة والربع مساءً، وتكون الإعادة الأولى للعمل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية في الساعة الثانية إلا ربع مساء.

وتقوم قناة "أبو ظبي" بعرض مسلسل "النمر" على مدار اليوم في ثلاثة مواعيد ويكون العرض الأول في السادسة وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء.