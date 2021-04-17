الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر من السلع تامة الصنع لـ1.159 مليار دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السلع تامة الصنع سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.159 مليار دولار مطلع عام 2021 مقابل 1.125 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 34 مليون دولار خلال عام.



ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن من بين أبرز الصادرات تامة الصنع الأسمدة بقيمة 136.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 114.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة 22 مليون دولار خلال عام، يليه ملابس جاهزة بقيمة 132.5 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 144.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 60.4 مليون دولار مقابل 61.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من قضبان وعيدات وزوايا وأسلاك من حديد بلغت 27.5 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 8.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، صابون ومحضرات تنظيف بقيمة 20.5 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 17.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، وأدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 17.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 17 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.



كما بلغت صادرات مصر من سجاد وكليم 32.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 30.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.1 مليون دولار خلال عام، وأثاث بقيمة 18.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 17 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وأقمشة قطنية بقيمة 10 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 13.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.