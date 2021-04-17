«اتحاد المستثمرين» يؤكد أهمية التسويق الإلكتروني في النهوض بقطاع التجارة

أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية دور التسويق الإلكتروني في النهوض بقطاع التجارة الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن الاتحاد أسس منصة إلكترونية بها بيانات أصحاب المصانع والمستثمرين التابعين للاتحاد، لتطبيقها مثل دول العالم.

تأثير فيروس كورونا على حركة التجارة الداخلية والخارجية

أوضح «هلال» أن جائحة كورونا أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع التجارة الداخلية والخارجية، من خلال غلق الاستيراد والتصدير واتخاذ كافة الإجراءات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغلق المولات والمتاجر.

وأضاف أن المنصة الإلكترونية مطبقة في أغلب دول العالم المتقدم، وتحقق أرباحاً فدور اتحاد المستثمرين هو تغيير مفهوم وثقافة البيع والشراء في مصر، متوقعًا أنها ستحقق نجاحًا مبهرًا عند بداية تطبيقها

التجارة الإلكترونية تحقق أرباحا ضخمة في زمن كورونا

يذكر أن التجارة الإلكترونية حققت أرباحاً ضخمة خلال جائحة كورونا، أبرزها كان شركة أمازون الأمريكية، حيث ارتفعت ارادتها خلال 2020 بنسبة 38٪ حيث بلغت 386 مليار دولار مقابل 280 مليار دولار خلال 2019، وتم التعاقد مع 175 ألف عامل جديد خلال الجائحة.

وأشار تقرير صادر عن سيلزفورس أن موقع التسوق الإلكتروني سجلت ارتفاعًا قياسيًا في الأرباح بلغ 127% خلال 2020، كما تم تقدير عدد المتسوقين الرقمين بأكثر من مليارين حول العالم اي اكثر من 26.6% من سكان العالم، وهناك استعداد في أسواق التجارة الإلكترونية لتحقيق قفزة قوية في حجم التعاملات على الصعيد العالمي حتى تصل إلى 5.8 تريليون دولار بحلول عام 2024 مقابل 3.1 تريليون دولار حققتها في عام 2018، فهذه الأرقام تؤكد أن جائحة كورونا عززت بشكل غير مسبوق انتشار التجارة الإلكترونية حيث أصبحت جزء لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي في العالم مستفيدة من إجراءات التباعد الاجتماعي وتراجع الإقبال على مراكز التسوق .