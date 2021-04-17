السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف علي 299 حالة بالقافلة الطبية لمستقبل وطن بالسنبلاوين فى المنيا

القافلة الطبية لحزب
القافلة الطبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا اليوم الجمعة قافلة طبية بقرية السنبلاوين بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة. حيث أقيمت القافلة بمدرسة السنبلاوين تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت التخصصات: عظام، وأنف وأذن، وأسنان، وتحاليل طبية وتعد هذه هي القافلة الثانية للحزب بمركز أبوقرقاص خلال شهر أبريل الجاري حيث سبق ونظم قافلة بقرية الكرم يوم 9 أبريل. 

أسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 299 حالة، منهم 75 عظام، 82 أنف وأذن، 45 أسنان، وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، كما تمكنت القافلة من إجراء التحاليل الطبية لـ 97 حالة بالمجان.

 

لاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة. 

 

تاتى هذه القوافل إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب. 

 

وضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"

 

يذكر أن حزب مستقبل وطن سبق ونظم يوم الجمعة ٩ أبريل الجاري قافلة طبية بقرية الكرم بمركز ابوقرقاص. أقيمت القافلة بمدرسة الكرم الإبتدائية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات عظام ، وأنف وأذن، وأسنان ، وتحاليل طبية، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ٢٧٨ حالة، منهم ٦٧ عظام، ٥٣ أنف وأذن ، ٧٥ أسنان، و تم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان ، كما تمكنت القافلة من اجراء التحاليل الطبية لعدد ٨٣ حالة بالمجان.

القافلة الطبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا
القافلة الطبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا
القافلة الطبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا
القافلة الطبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا
القافلة الطبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا
القافلة الطبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا
المنيا مستقبل وطن السنبلاوين طبية أبوقرقاص

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