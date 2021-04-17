محكمة عسكرية لبنانية تعاقب إرهابيًا فلسطينيًا بالسجن المؤبد

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية حكمًا بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق شخص يحمل الجنسية الفلسطينية، وذلك لإدانته بالانضمام إلى تنظيم إرهابي مسلح وتنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضي اللبنانية.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحاده أدانت نعيم عباس بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها، فضلا عن المشاركة في أعمال عسكرية ولوجستية لصالح التنظيم الإرهابي الذي ينتمي إليه، وإقدامه على محاولة قتل أشخاص بإطلاق صواريخ جراد 107 ملم من إحدى مناطق محافظة جبل لبنان باتجاه منطقة سكنية بهدف بث الرعب في أوساط الأبرياء وترهيبهم وإحداث تخريب في الممتلكات العامة والخاصة.



يشار إلى أن نعيم عباس يُلقب بـ "مهندس تفجيرات الضاحية الجنوبية" وهي التفجيرات التي وقعت في المنطقة التي تعد بمثابة معقل حزب الله.

وفي لبنان انتشر منذ يومان علي مواقع إعلامية لبنانية وفي وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر حالة من "الهرج والمرج" والتدافع، في "لو شاركوتيه عون" في لبنان، بسبب التهافت على الزيت المدعوم.



ويظهر مقطع الفيديو تدافع و"هرج ومرج" بين المواطنين داخل السوبرماركت، وذلك جراء انخفاض القيمة الشرائية لدى المواطنين، وأسوء أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث.

وأفادت قناة "الجديد" بأن الإشكال الذي وقع في "شاركوتييه عون" حصل بين أحد المواطنين وموظفين في السوبرماركت بسبب الزيت المدعوم.

وهناك أمر آخر مثير للجدل بلبنان حيث هاجمت مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، مكاتب ميشال مكتّف للصيرفة، ودخلت بحماية عناصر من أمن الدولة، ومؤازرة ناشطين مقرّبين منها، تحت اسم "متّحدون"، بحسب ما أورد موقع "أساس" ميديا.

وبحسب تقرير "أساس" ميديا، فإن المحامي ألكسندر نجّار واجهها بأنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أصدر صباحاً قراراً قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم عون. ما يعني أنّها باتت بلا صلاحيات في هذا الملفّ.