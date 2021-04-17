كرم ونوح ورجب والأخ سليمان وجمعة.. محمد إمام بـ5 أسماء فى النمر

بدأت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل النمر الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام ويشارك به ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الجاري.

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل النمر بما انتهت عليه الحلقة السابقة وهي اكتشاف إحدى الجماعات الإرهابية بأكتشاف أن محمد إمام على قيد الحياة ويدعى بإسم "الأخ سلميان".

محمد إمام يظهر بـ5 أسماء في أحداث مسلسل النمر

وظهر محمد إمام في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بأسم شخصية تدعى "كرم" وكان يهرب من الثأر لحين أن ألتقى الفنانة هنا الزاهد بعد أن صدمته بسيارتها وتسببت في فقدانه للذاكرة وأطلقت عليه أسم نوح.

وقام ثلاثة محتالون بعد أن نشرت "ملك" هنا الزاهد صورة محمد إمام على مواقع التواصل الاجتماعي، أملة أن يتعرف أهله عليه ويتواصلوا معها، وقام أحد الرجال المحتالين بالتواصل معها، وادعى أن اسمه هو "جمعة" وأنهم أهله ويسكنون فى قرية البدرشين، ولكن اكتشفوا أنهم نصابين.

وظهر في أحداث الحلقة الثالثة أمس أحد الأشخاص يبحث عن محمد إمام بعد خروجه من السجن وذهب إلى حي الصاغة للبحث عنه وقال أنه يدعى بأسم "رجب".

أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ويواصل صناع مسلسل النمر الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام تصوير حلقات وأحداث المسلسل بالتزامن مع عرضه للجمهور حيث تكثف المخرج شيرين عادل عدد ساعات التصوير من أجل الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل النمر لمحمد إمام على جميع القنوات

وتشهد عدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الكريم عرض مسلسل النمر للنجم محمد إمام، حيث يعرض المسلسل على كل من قناة "الحياة" الفضائية، وقناة "أبو ظبي" الفضائية.

وتعرض قناة الحياة الفضائية مسلسل النمر عدة توقيتات حيث يكون العرض الأول للحلقة في العاشرة والربع مساءً، وتكون الإعادة الأولى للعمل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية في الساعة الثانية إلا ربع مساء.

وتقوم قناة "أبو ظبي" بعرض مسلسل النمر على مدار اليوم في ثلاثة مواعيد ويكون العرض الأول في السادسة وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء.