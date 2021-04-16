السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تنصح بعدم ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

حددت وزارة الصحة والسكان إجراءات ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان.

وأشارت إلى عدم ارتداء الكمامة الطبية أثناء ممارسة الرياضة، لأن الكمامة تقلل من القدرة على التنفس بشكل صحيح، ونصحت بالابتعاد عن الآخرين عند ممارسة الرياضة بمسافة لا تقل عن متر.

كما نصحت بالمشى بانتظام خاصة خلال فترة المساء، لافتة إلى ضرورة أن تكون الحركة أسلوب حياة خلال شهر رمضان.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أمس الخميس، عن خروج  439 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161470 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 837 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 213798، من ضمنهم 161470 حالة تم شفاؤها، و12611 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة ممارسة الرياضة الكمامة القدرة على التنفس رمضان

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