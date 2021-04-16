السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كريم آدم يتهم صنّاع «أمينة حاف» بسرقة تتر «أهو ده اللي صار»

تترا أمينة حاف واهو
تترا أمينة حاف واهو ده اللي صار

فوجئ المصمم والفنان كريم آدم بمن يراسلونه ويقولون له إن هناك تشابها بين تتر مسلسل "أهو ده اللي صار" بطولة روبي ومحمد فراج وأحمد داود وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي وتتر مسلسل "أمينة حاف"، وهو مسلسل كويتي يذاع لأول مرة في شهر رمضان بطولة إلهام الفضالة وإخراج سائد بشير الهواري.

 وعن هذا الأمر تواصلت “الدستور” مع المصمم كريم آدم والذي قال: كنا قد قدمنا تتر مسلسل ”أهو ده اللي صار"، عام 2019 أنا ومجموعة أخرى، وقتها كنت أعمل مع شركة "نيوبلاك"، واعتمدنا في التتر على التأثيرات مع إضافة عناصر سريالية وعناصر أخرى تمنح في طياتها تساؤلات عن العمل.

وواصل كريم آدم: كان اختيار العناصر ليس اعتباطيًا، فكل ممثل كان يظهر في الخلفية كنا نقدم له ما يتناسب معه، فمثلا روبي بطلة المسلسل وضعنا لها قناع بما يتواءم وشخصيتها في المسلسل وأيضا محمد فراج وضعنا له ما يناسبه وهكذا.

وتابع: حاولت في التتر أن تكون الاختيارات كلها لها علاقة بالأدوار، حتى أتممنا الأمر كله بعد جهد وتعب، على أكمل وجه رأيناه، واستطعنا ان نقدم تتر شامل يشف عن المحتوى ولا يكشفه، واستحوذ على إعجاب كل من شاهده.

وأكد آدم: وبعد عامين كاملين فوجئت بأن هناك من يرسلون لي ويقولون إن هناك علاقة بين تتر "أهو ده اللي صار"، وبين تتر "أمينة حاف"، وقاموا بإرسال صور لي من التتر، وفوجئت بأن الموضوع ليس تشابها وإنما هو تطابق تام.

وفي الأخير قال: هذا غير مقبول إطلاقا، لأنه استسهال وقلة وعي، وكان ذلك يمكن أن يحدث قديمًا ولا نكتشفه، ولكن الآن بعد أن أصبح هناك مواقع تواصل وغيرها، فمن الصعب ألا تكتشف أي سرقة.

يذكر أن كريم آدم مصمم أغلفة وصمم أغلفة للعديد من الكتب، كما انه صمم لوجوهات خاصة بأعمال كبيرة منها ما وراء الطبيعة وابلة فاهيتا وغيرها، وهناك صور متطابقة تماما.

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