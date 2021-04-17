موعد إجازة شم النسيم 2021 وطقوس الاحتفال به

يبحث المواطنون في الوقت الراهن عن موعد إجازة شم النسيم 2021، الذي يحتفل به المصريون في كافة محافظات الجمهورية، لترتفع معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك محرك البحث العالمي "جوجل" عن موعد إجازة شم النسيم 2021.

ويستعرض "الدستور" لقراءه ضمن خدماته الإعلامية من خلال هذا التقرير موعد إجازة شم النسيم 2021 وكذلك طقوس الاحتفال به، وكل ما تريد معرفته عن عيد شم النسيم 2021.

موعد إجازة شم النسيم 2021

من المقرر أن تكون إجازة يوم شم النسيم أو عيد الربيع، يوم الإثنين الموافق 3 مايو المقبل، ليتزامن موعده هذا العام مع شهر رمضان 2021.

وتحرص الدولة المصرية على منح العاملين إجازة رسمية سواء القطاع العام أو الخاص، حيث يعد شم النسيم هو اليوم التالي لعيد الفصح عند الأقباط المسيحيين.

كان المصريون القدماء يحتفلون بيوم شم النسيم، ويتناولون المأكولات البحرية المملحة بأنواعها المختلفة، مثل: الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين.

طقوس شم النسيم في رمضان 2021

وبما أن يوم عيد شم النسيم يتزامن موعده مع شهر رمضان، فإن طقوس الشهر الكريم هي التي تغلب في الوقت الحالي، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والصيام، الذي يحتم على الكثير عدم تناول الأطعمة المملحة التي تسبب زيادة الإحساس بالعطش وشرب المياه بكميات كبيرة، لذلك قد يكتفوا بتلوين البيض المسلوق فقط بشكل مؤقت، لحين انتهاء شهر رمضان المبارك.

وغالبًا ما يستمتع المصريون في يوم شم النسيم بزيارة الأقارب، وكذلك زيارة الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وغيرها العديد من العادات التي يمارسها الشعب المصري في تلك المناسبة.

طقوس الاحتفال بشم النسيم منذ العصر الفرعوني 2021

لعل أفضل الأماكن التي يلجأ إليها المواطنين في يوم عيد شم النسيم، هو التواجد على ضفاف النيل والحدائق العامة والتمتع برؤية الزهور في فصل الربيع، ومن ثم الاستمتاع بالمأكولات البحرية والبصل الأخضر والخس والخيار وتلوين البيض لإسعاد الأطفال.

ولكن تكمن البهجة الحقيقية في عيد شم النسيم، بتجمع أفراد العائلة للاحتفال بهذا اليوم، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، التي اضطرت الجميع إلى التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى.

أسعار الفسيخ والرنجة في شم النسيم 2021

تتراوح أسعار الفسيخ ما بين 70 إلى 130 جنيه للكيلو، أما أسعار الرنجة من 30 إلى 50 جنيه للكيلو. ويرجع اختلاف الأسعار إلى جودة الأسماك ومناطق البيع المختلفة وتكاليف النقل، لذلك يلجأ الكثير من المواطنين إلى تصنيعه منزليًا لضمان جودة المنتج و تقليل التكلفة.