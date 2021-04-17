أندرو محسن: أبطال «لعبة نيوتن» قدموا عمل ذو جودة فنية عالية

حقق مسلسل لعبة نيوتن نجاحاً على المستوى النقدي والجماهيري منذ بداية عرضه في شهر رمضان المبارك، بدءً من آراء رواد سوشيال ميديا وصولا لآراء النقاد الفنيين من بينهم الناقد الكبير أندرو محسن.

وقال محسن في تصريحات صحفية :"إن شركة إنتاج مسلسل لعبة نيوتن وهي ميديا هب سعدي – جوهر، أكدت أنها شركة تهتم بالمحتوى الفني فضلاً عن المكسب التجاري ولم ترفع شعار "ضخ الفلوس" من أجل الإنتاج الضخم بل نجحت في توظيف إمكانياتها الإنتاجية.



وأضاف أن تصوير المسلسل في الولايات المتحدة الأمريكية أمر لا تقم به الكثير من شركات الإنتاج خوفاً من التكلفة، خاصة أن ثمن التذكرة الى أمريكا باهظة الثمن، لافتا إلى أنها بداية مبشرة لشركة ميديا هب في عالم الإنتاج الدرامي.



وتابع :" كما يحسب لشركة الإنتاج أنها أوقفت التصوير بسبب جائحة كورونا وتحملت الخسائر في هذا التوقيت وقررت تأجيل العمل ثم استكملت التصوير على نفس النهج وبنفس تكلفة لتقديم جودة فنية عالية المستوى".



كما أكد أندرو محسن على أن اختيار شركة الإنتاج للتعاون مع المخرج تامر محسن دلالة كبيرة على اهتمامهم بجودة العمل الفنية وليس التجارية قائلا :" كان من الممكن الاستعانة بمخرج يعمل سنويا في رمضان وفنان يشارك في الموسم الرمضاني كل عام ولكن شركة الإنتاج خاضت مغامرة فنية مع تامر محسن الذي يعتبر من المخرجين الذين لا يظهرون كثيراً وكذلك منى زكي التي تعود الى الدراما بعد غياب أكثر من 4 سنوات".

ولفت أندرو محسن إلى أن تامر محسن اهتم بأدق التفاصيل في العمل منها اختيار دقيق للأدوار الصغيرة مثل الفنان الشاب ادهم الشرقاوي، وكذلك الفتاة الاسبانية التي ظهرت في المسلسل وهي تتحدث اللغة الانجليزية على الطريقة الإسبانية فضلا عن أداء منى زكي للغة الانجليزية وكأنها لم تجيده رغم أنها في الحقيقة محترفة لغوياً.

وكانت قد غابت الفنانة منى زكي عن الدراما التليفزيونية منذ فترة طويلة لتعود مع المخرج تامر محسن بمسلسل لعبة نيوتن والذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين والفنانات .