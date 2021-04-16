مفوض شئون اللاجئين: تلقيت تأكيدات من إيطاليا بإعادة فتح الممرات الإنسانية للمهاجرين

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو غراندي، الجمعة، إنه تلقى تأكيدات من الحكومة الإيطالية بشأن استئناف الممرات الإنسانية، لا من ليبيا وحسب، بل من دول أخرى أيضًا، إذ وافقت إيطاليا على إدارة نقل المهاجرين منها إلى جانب منظمات غير حكومية كبيرة.

وشدد غراندي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة زيارته لإيطاليا اليوم وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية على أهمية الممرات الإنسانية لإدارة تدفقات الهجرة عبر الأراضي الإيطالية وفي بلدان أوروبا، مشيرا إلى أن "إيطاليا والمفوضية تتابعان القضية الليبية باهتمام وقلق قبل كل شيء، وبهذا المعنى، خلال الاجتماعات مع كبار ممثلي المؤسسات الإيطالية، تمت الإشارة إلى الحاجة لضمان وجود أكثر استقرارًا وانتظامًا للأمم المتحدة في ليبيا".

وقال المفوض السامي "إن هذا الحضور لأسباب إدارية أحيانا للأمن، وفي بعض الأحيان للضغط السياسي، إلا أنه كان غير مستقر بعض الشيء دائمًا، لهذا طلبت من الحكومة الإيطالية مساعدتنا بالتوسط لدى السلطات الليبية الجديدة، والتي آمل أن تكون منفتحة على الحوار، بحيث يصبح هذا الوجود الأممي أكثر جوهرية".

يذكر أن وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) أعلنت عن وفاة 4 أشخاص بسبب تجلط الدم بعد أسبوعين من تلقيهم لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورنا

وبحسب السلطات الصحية الإيطالية، تم إنتاج ما يقرب من 4 ملايين جرعة من هذا اللقاح في البلاد من مجموع 14 مليون جرعة.

وتلقى نحو 10 ملايين شخص الجرعة الأولى، أي 16.4% من السكان، وما يزيد قليلا علي 4 ملايين شخص أكملوا دورة التطعيم أي تلقوا الجرعة الثانية.

وقرر العديد من الدول الأوروبية في وقت سابق تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا"، أو فرضت قيودا عليه بعد تسجيل وفيات بسبب التجلط الدموي لدى أشخاص تم تطعيمهم به.