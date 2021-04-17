إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بـ«صحراوى بنى سويف»

أصيب سائقان وميكانيكى، بإصابات مختلفة، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف اخطارا من شرطة النجدة يفيد إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من سرعة نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، ورفع أثار الحادث بعد الوقوف على أسبابه.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أشرف يعقوب مدير المرفق بثلاثة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى حيث جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح جوده مدير مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتبين أن المصابين هم: مصطفي عادل احمد 27 سنة، سائق، ومقيم بمنطقة الاباصيري مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، مصطفي ربيع قرني 28 سنة، ومقيم سائق، بحى الغمراوي، مصاباً باشتباه كسر بالحوض، رمضان ربيع عيد 33 سنة، ميكانيكي، ومقيم بقرية بني هارون مصاباً بجرح قطعي بالاذن اليمني مع جروح وسحجات بالجسم.

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة إسعاف المصابين على الفور، وتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفى سياق متصل أعلنت محافظة بنى سويف أنه يتم تنفيذ التحويلات المرورية التي أقرتها اللجنة التي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم " المختصة بدراسة أسباب تكرار الحوادث بالطريق الصحراوي الشرقي الحر (بني سويف – القاهرة )، حيث سيسلك النقل الثقيل "( تريلات، والأتوبسات)القادم من القاهرة "الطريق الإقليمي قبل بداية بوابة حلوان والنزول إلى أحد الطرق الأخرى المتاحة ، بينما تمر السيارات الملاكي والميكروباص عبر بوابة الكريمات والنزول إلى الطريق الصحراوي الشرقي القديم، على أن يسلك القادم من الصعيد إلى القاهرة نفس خط السير القديم (دون تغيير).