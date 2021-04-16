خبير بيئي يوضح كيفية التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية

قال أحمد إبراهيم، الخبير البيئي، إنه يجب التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية بإعادة تدويرها بشكل أكبر، والحد من استخدامها، وفصل المخلفات آليا، وأن تدخل المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام كبديل للوقود وكجزء من الطاقة بنسب معينة.

طرق التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية



وتابع الخبير البيئي، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن المخلفات البلاستيكية تستغرف من ٢٠٠ لـ٨٠٠ سنة لكي تتحل، مما يؤثر على الكائنات البحرية والحيوانات بوجه عام، والمخلفات البلاستيكية عدم تحللها يسهم في تعزيز الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأشار أحمد إبراهيم إلى أنه أطلقت الأمم المتحدة العديد من المبادرات للحد من استخدام البلاستيك، وأكثر من ٥٠ دولة على مستوى العالم تمنع استخدام البلاستيك الأحادي، منوها إلى أنه عملت "مؤسسة شباب بتحب مصر" على ملف المخلفات من عام ٢٠١٦، وساهمت في صدور قرار محافظة البحر الأحمر بمنع استخدام البلاستيك الأحادي الاستخدام بمحافظة البحر الأحمر، بعد تنفيذ المؤسسة مشروع البحر الأحمر خالي من البلاستيك خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى نهاية عام ٢٠١٨.

الخبير البيئي