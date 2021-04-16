البحرين وألمانيا تبحثان تعزيز جهود مواجهة كورونا

أكدت البحرين وألمانيا متانة علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وشددتا على أهمية العمل على تعزيزها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء السفير البحريني لدى ألمانيا عبد الله عبداللطيف عبد الله، مع نائب المدير العام لحقوق الإنسان والتنمية الدولية والشؤون الاجتماعية بوزارة الخارجية الألمانية السيدة هيلجا مارغريت بارت.

وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا جهود البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا ضمن الجهود الدولية المشتركة في هذا الجانب، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتطرق اللقاء إلى جهود مملكة البحرين في التصدي لفيروس كورونا، عبر ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ومبادرات استهدفت تحصين المجتمع وضمان صحة المواطنين والمقيمين ودعم المواطنين والقطاعات الاقتصادية، من خلال إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية.

يذكر أنه تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل بلاد البحرين المفدى، شهدت مساجد وجوامع مملكة البحرين اليوم عودة جموع المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة، وسط الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي لمواجهة جائحة كورونا.

وتوافد المصلون من المواطنين والمقيمين إلى مختلف المساجد والجوامع في جميع محافظات المملكة، والذين أبدوا التزاماً تاماً بالتعليمات والإرشادات التي أعلنت عنها الجهات المعنية، والمتمثلة في ضرورة حصول المصلي على التطعيم، إضافة إلى الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ورفع فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، في خطبة الجمعة اليوم التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، والحكومة ولشعب البحرين الكريم والأمة الإسلامية ببلوغ شهر رمضان الذي خصه الله بمزيد من الفضل والإكرام. كما هنأ فضيلته بعودة صلاة الجمعة والجماعات لمساجد وجوامع مملكة البحرين في ضوء التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى ، وتحدث فضيلة الشيخ القطان عن أفضل الاعمال للتقرب الى الله تعالى في هذا الشهر الكريم.

وتوجه خطباء الجوامع والمساجد في خطبهم بالشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على التوجيهات السامية بافتتاح عدد من الجوامع لأداء صلاة الجمعة في شهر رمضان المبارك، مما زرع الفرحة في قلوب المؤمنين، وكذلك الشكر لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يقوم به سموه من جهد في قيادة فريق البحرين في مكافحة جائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة وأمن واطمئنان المواطنين والمقيمين.