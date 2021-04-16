وزارة التخطيط توضح خطوات الحصول على تمويل مشروع صغير

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخراً بوت ريادة الأعمال وهو الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمصر، بالتعاون مع فيس بوك ورايز أب.



ويتم من خلال المنصة تمكين مجتمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على أكثر النصائح والتوصيات لاتخاذ القرارات المفيدة لشركاتهم، بهدف إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط من خلال توفير معلومات موثوقة.

وأشارت وزارة التخطيط عبر موقعها الرسمى، إلى خطوات الحصول على تمويل مشروع صغير، ويمكن تتيحها المنصة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويتمثل أبرزها فيما يلى:

- فكرة متميّزة

يجب على رائد الأعمال محاولة اقتحام السوق بأفكار جديدة متميّزة، وذلك يعزز فرص حصوله على التمويل، وقدرته على المنافسة.

تأتى الفكرة المميزة من التجارب الحياتية، ومن نجاح العديد من رواد الأعمال في كل مكان فى العالم، وكذلك الثقافة لدى الفرد تسهم في تحديد الفكرة والانطلاق في سوق العمل.

- خطوة تنفيذ المشروع

يسعى كثير من رواد الأعمال إلى إثبات مدى قدراتهم علي النجاح إلى الممولين قبل بدء مشروعهم ، مع العلم أن الأمر يعتبر مضمونًا بشكل كبير بعد إطلاقه؛ وفي هذه الحالة يجد صاحب المشروع نفسه وقد اندمج في عالم الأعمال؛ وهذا يعطي مؤشرا جيدًا عن مثابرته، وحرصه على وجود فكرته بين المنافسين.

ويمكن لصاحب المشروع في هذه الحالة ان يعتمد في البداية على مدخراته، أو طلب الدعم المادى بالعائلة والأصدقاء ، أو القيام ببعض المشاريع المربحة من المنزل، والتي يمكن إطلاقها في البداية بأقل التكاليف، وبعد نجاحه في السوق، يكون تخطى التحدي الأول والأصعب، وبذلك يمكن إقناع الممول بكل سهولة ويسر بفكرته على أرض الواقع.

- طلب التمويل

إن أغلب المشروعات الناشئة تعتمد على التمويل الذاتي، الأمر الذي يجعلها تعمل في حدود الإمكانيات المالية المحدودة، والتي تكون متاحة لها، علمًا بأن أغلب المشروعات الفردية، يصعب زيادة رأس المال لديها، عن طريق طرح أسهم في الأوراق المالية، أو إصدار سندات للاقتراض.

يتم عقب نجاح المشروع مبدئيًا، إعداد دراسة جدوى جديدة، و طرحها على جهات التمويل المختلفة، لاقناعهم بقدرة المشروع على المنافسة، وجني الأرباح وإمكانية اللجوء إلى المستثمرين؛ لدعم فكرة المشروع الناشئ.

- العملاء المستهدفين

عند إطلاق المشروع، يتم تحديد العملاء المستهدفين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها، مع العلم بأن المشروعات البسيطة غالبًا ما تجذب مختلف العملاء ، فمنهم من يجد في فكرة المشروع طموحًا يحب تشجيعه، وآخر يسعى لاكتشاف التحديات التي تغلّب عليها صاحب المشروع.

-المحافظة على المشروع بعد التمويل

تعتبر هذا الخطوة من أهم عوامل تطويرالمشروع ونجاحه وإبقائه على أرض الواقع، والسعي الي لتسويقه بطريقة مثالية، دون الاكتراث بالانتقاد أو العبارات السلبية التي من شأنها أن تُقيّد أفكارك، مع العلم بان النجاح الفعلي فيما بعد، يدر المزيد من التمويل إلى المشروع، والذي يساعده للانطلاق متقدّمًا ومتجاوزًا الصعوبات كافة، والاستمرار في السوق.