رغم جائحة كورونا.. ارتفاع معظم أسعار مكونات الكمبيوتر عالميًا

شهدت أسواق الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر، ارتفاعا ملحوظا في أسعار جميع مكونات الحاسبات خلال نهاية تعاملات، اليوم الجمعة 16 -4-2021 في الاسواق العالمية ، آخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفعت أسعار الفولاذ ورقائق السيليكون وتراجعت أسعار النيكل، وزاد حجم الطلب وانخفض حجم المعروض من المخزون العالمي، وتواجه مكونات وقطاع غيار الحاسبات ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الموجة الثالثة لجائحة كورونا كوفيد 19، وترصد «الدستور» في هذه السطور التالية أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الطرفية.

- ارتفاع أسعار رقائق السيليكون 12%

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي ارتفاعا ملحوظًا، خلال تعاملات اليوم الجمعة نهاية جلسات الأسبوع الجارى، وسجلت نحو 3950 دولارًا للطن مقارنة بنحو 3480 دولارا خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم"، وكانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 615 دولارًا.

- ارتفاع الفولاذ 360 دولارا للطن

شهدت أسعار معدن الفولاذ ارتفاعا ملحوظًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، نهاية جلسات الأسبوع الجاري، وسجلت نحو 2460 دولارًا للطن، مقارنة بسعره 2100 دولار الأسبوع الماضي.

ويدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة، لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة اللوحة الأم "الماذر بورد"، يُشار إلى أن أسعار الفولاذ شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 120 دولارًا.

ـ النيكل يتراجع 320 دولارا للطن

شهدت أسعار معدن النيكل تراجعا ملحوظا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجل الطن نحو16162.5 دولارًا مقارنة بنحو 16482.5 دولارًا الأسبوع الماضي، بتراجع قدره 320 دولارا للطن.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 0.6% إلى 16332.5 ألف دولار للطن.

وشهدت عقود النيكل الآجلة القياسية في بورصة لندن للمعادن ارتفاع 1.02 % عند دولار للطن بعد أن وصلت أدنى مستوى لها خلال شهر يناير الماضي، وكانت أسعار المعدن، الذي يستخدم في الصلب غير القابل للصدأ، قد قفزت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أعوام في ديسمبر الماضي بعد أن قدمت إندونيسيا، أكبر منتج للنيكل، موعد حظر على صادرات المعادن.