«الجزار»: قطاع الحرف اليدوية مازال يعاني من تأثيرات جائحة كورونا

قال هشام الجزار، نائب رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الحرف اليدوية مازال يعاني من تأثيرات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الجزار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القطاع لم يتعاف من كورونا لأن الظروف صعبة، ومازالت هناك مشاكل في التصدير.

ولفت إلى أن أزمة المعارض الخارجية المتوقفة و المعارض الداخلية ضعيفة لأن السوق في حالة إنكماش ونقص سيولة، والسياحة لسة ضعيفة بسبب الكورونا وجميعها عوامل تؤثر على حركة المبيعات.



كانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كشفت عن حجم الصادرات المصرية لقطاع الحرف اليدوية خلال عام 2020 بلغ نحو 208 ملايين دولار مقارنة بـ 207 ملايين دولار خلال عام 2019.

وأكدت الهيئة، أن الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية تركيا بقيمة 32 مليون دولار، السودان بقيمة 24 مليون دولار، ألمانيا بقيمة 24 مليون دولار.



وتستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلية والخارجية وزيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية.

و أكدت حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وحل كافة التحديات التي تواجه العاملين بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر فرص عمل كثيرة وبصفة خاصة بالمحافظات الحدودية والصعيد والمحافظات السياحية.

وأشارت إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة المشروعات العاملة بالقطاع حتى تتمكن من الوصول لبرامج التمويل والتدريب وبناء القدرات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.



وأشارت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المتوافرة لدى كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة وما يقدمانه من خدمات لقطاع الحرف التراثية والإبداعية والذي يضم نحو 250 تجمعاً بإجمالي 120 حرفة يعمل بها ما يقرب من 2 مليون عامل.



و بلغ إجمالى صادرات القطاع خلال العام الماضى نحو 208 ملايين دولار.