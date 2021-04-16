الامتحان التجريبي
وكيل تعليم القليوبية يوجه رسالة لأولياء أمور الثانوية
أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن الامتحانات التجريبية ستعقد لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢١م بالمدارس بشكل كامل، في الأيام الأتية (٢٢،٢١،١٨) أبريل الجاري لاختبار الأجهزة والمعدات والشبكات بالمدارس، والتأكد من مدى استعداد المدارس لأداء الطلاب للامتحانات الإلكترونية.
رسالة لأولياء الأمور
ووجه وكيل الوزارة رسالة لأولياء الأمور بضرورة مشاركة جميع الطلاب لأداء الامتحانات الإلكترونية وأن الامتحان سيكون بالتابلت داخل اللجان وسيكون بمثابة محاكاة للمعدات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب وانه لابد من المشاركة الفعالة حتي تستطيع الوزارة تقييم التجربة بشكل كامل ودقيق .
وشدد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وضرورة التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة أبناءنا الطلاب والمدرسين وجميع العاملين بالمدارس.
تعقد الاختبارات على مدار ٣ أيام خلال الأسبوع الجاري بداية من غد الأحد ثم الثلاثاء وأخيرا الخميس.
كشفت وزارة التربية و التعليم من خلال منشور تم تعميمه علي مديريات التعليم بجميع المحافظات، أنه سيتم ارسال أكواد الامتحان الخاصة بكل يوم لإخصائي تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة ضمانا لعدم الدخول على الامتحان من خارج المدرسة، علي أن تكون الأكواد مسئولية المدرسة.
وشددت الوزارة على عدم نقل الطلاب للامتحان في مقر آخر دون إخطار القطاع والحصول علي الموافقة.
وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستعقد، في اليوم الأول، من خلال تقنية استخدام الشبكة الداخلية (Local) لأداء الامتحان في المدارس المجهزة.
وفي يوم الثلاثاء، سيتم أداء الامتحان من خلال شبكة المدرسة (cloud) الحوسبة السحابية باستخدام الشبكات الداخلية (wif) المدرسة الحكومية أو الخاصة باليوم الأخير الموافق الخميس ٢٢ إبريل حيتم استخدام شبكة المدرسة ( WE-4G).
(كلمات المرور)
وقال محسن عبد العزيز مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات في ديوان وزارة التعليم ، إن الطلاب سيتسلمون كلمة المرور الخاصة بإدارة الامتحان من خلال تطبيق تنويهات (المتاح على التابلت المدرسي للطالب).
وأكد رئيس قطاع تكنولوجيا التعليم في الوزارة أن كلمة المرور شخصية ولا يجوز بأي حال من الأحوال تداولها بين الطلاب وسيتم إتاحة الموقع (g12.emis.gov.eg) للطلاب لتجربة اسم المستخدم وكلمة المرور للتحقق من استلام جميع الطلاب المستهدفين كلمات المرور الخاصة.
وأضاف أنه في حالة تعذر استلام كلمة المرور عن طريق التابلت الخاص بالطالب يتم التعامل من خلال نفس الموقع لتلقي كلمة المرور بطريقة أخرى عن طريق البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول السابق تسجيله عند استلام البريد الإلكتروني، كما يمكن التواصل مع الخط الساخن (19368) لإرشاد الطلاب وحل مشكلاتهم إن وجدت.
وأوضح محسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، أن الامتحانات التجريبية ستبدأ خلال الأيام الثلاثة في تمام الساعة 10:30 وحتي الواحدة ظهرا.
وأكد أن الطلاب المستهدفين من الامتحان هم طلاب الشهادة الثانوية العامة المنقولين من الصف الثاني الثانوي والذين تسلموا تابلت بجميع المدارس عام وخاص، خدمات فيما عدا طلاب الدمج التعليمي، مشيرا إلى أن الاهداف من اداء الامتحان، هي التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات وحل آي مشكلات في الاجهزة عن طريق فريق الدعم الفني.
وكذلك قياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط (الفايبر)، وإجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس (Local) وكذلك المتاحة على (Cloud) الحوسبة السحابية وقياس كفاءة شرائح البيانات (4G) المسلمة للطلاب.