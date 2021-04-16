وكيل تعليم القليوبية يوجه رسالة لأولياء أمور الثانوية

الامتحان التجريبي

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن الامتحانات التجريبية ستعقد لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢١م بالمدارس بشكل كامل، في الأيام الأتية (٢٢،٢١،١٨) أبريل الجاري لاختبار الأجهزة والمعدات والشبكات بالمدارس، والتأكد من مدى استعداد المدارس لأداء الطلاب للامتحانات الإلكترونية.

رسالة لأولياء الأمور

ووجه وكيل الوزارة رسالة لأولياء الأمور بضرورة مشاركة جميع الطلاب لأداء الامتحانات الإلكترونية وأن الامتحان سيكون بالتابلت داخل اللجان وسيكون بمثابة محاكاة للمعدات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب وانه لابد من المشاركة الفعالة حتي تستطيع الوزارة تقييم التجربة بشكل كامل ودقيق .

وشدد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وضرورة التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة أبناءنا الطلاب والمدرسين وجميع العاملين بالمدارس.

تعقد الاختبارات على مدار ٣ أيام خلال الأسبوع الجاري بداية من غد الأحد ثم الثلاثاء وأخيرا الخميس.

كشفت وزارة التربية و التعليم من خلال منشور تم تعميمه علي مديريات التعليم بجميع المحافظات، أنه سيتم ارسال أكواد الامتحان الخاصة بكل يوم لإخصائي تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة ضمانا لعدم الدخول على الامتحان من خارج المدرسة، علي أن تكون الأكواد مسئولية المدرسة.

وشددت الوزارة على عدم نقل الطلاب للامتحان في مقر آخر دون إخطار القطاع والحصول علي الموافقة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستعقد، في اليوم الأول، من خلال تقنية استخدام الشبكة الداخلية (Local) لأداء الامتحان في المدارس المجهزة.

وفي يوم الثلاثاء، سيتم أداء الامتحان من خلال شبكة المدرسة (cloud) الحوسبة السحابية باستخدام الشبكات الداخلية (wif) المدرسة الحكومية أو الخاصة باليوم الأخير الموافق الخميس ٢٢ إبريل حيتم استخدام شبكة المدرسة ( WE-4G).

(كلمات المرور)

وقال محسن عبد العزيز مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات في ديوان وزارة التعليم ، إن الطلاب سيتسلمون كلمة المرور الخاصة بإدارة الامتحان من خلال تطبيق تنويهات (المتاح على التابلت المدرسي للطالب).

وأكد رئيس قطاع تكنولوجيا التعليم في الوزارة أن كلمة المرور شخصية ولا يجوز بأي حال من الأحوال تداولها بين الطلاب وسيتم إتاحة الموقع (g12.emis.gov.eg) للطلاب لتجربة اسم المستخدم وكلمة المرور للتحقق من استلام جميع الطلاب المستهدفين كلمات المرور الخاصة.

وأضاف أنه في حالة تعذر استلام كلمة المرور عن طريق التابلت الخاص بالطالب يتم التعامل من خلال نفس الموقع لتلقي كلمة المرور بطريقة أخرى عن طريق البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول السابق تسجيله عند استلام البريد الإلكتروني، كما يمكن التواصل مع الخط الساخن (19368) لإرشاد الطلاب وحل مشكلاتهم إن وجدت.

وأوضح محسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، أن الامتحانات التجريبية ستبدأ خلال الأيام الثلاثة في تمام الساعة 10:30 وحتي الواحدة ظهرا.

وأكد أن الطلاب المستهدفين من الامتحان هم طلاب الشهادة الثانوية العامة المنقولين من الصف الثاني الثانوي والذين تسلموا تابلت بجميع المدارس عام وخاص، خدمات فيما عدا طلاب الدمج التعليمي، مشيرا إلى أن الاهداف من اداء الامتحان، هي التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات وحل آي مشكلات في الاجهزة عن طريق فريق الدعم الفني.

وكذلك قياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط (الفايبر)، وإجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس (Local) وكذلك المتاحة على (Cloud) الحوسبة السحابية وقياس كفاءة شرائح البيانات (4G) المسلمة للطلاب.