الحلقة 4 من «نجيب زاهي زركش».. الفخراني يلجأ لـDNA للتحقق من نسبه

"الفخراني" يلجأ ل "DNA" للتحقق من نسبه

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني، والذي يعرض على قناة ON E في 6.30 مساءً، العديد من الأحداث والتفاصيل الخاصة، حيث يواصل نجيب زاهي زركش رحلة البحث عن نجله الوحيد من "شفيقة" التى تجسد دورها الفنانة القديرة هالة فاخر، والتي اعترفت له قبل وفاتها أنه لديه ابن منها وهو واحد بين الثلاثي "سعيد ومسعد وسعد" لكنها لم تقل له من قبل خوفا من ردة فعله وطردها من القصر وعدم الاعتراف به، خاصة أنها عاشت معه ٣٠ عاما دون زواج وقرر أن يتزوجها قبل وفاتها بيومين فقط.

أول ليلة تمر على "نجيب زاهي زركش" دون "كحول"

دخل النجم يحيى الفخراني "نجيب"، في حيرة كبيرة خاصة بعدما قابل الثلاثي "سعيد وسعد ومسعد" حتى يتعرف عليهم أكثر، ويستنتج من منهم نجله، إلا أنه لم يعرف بعد لقرب شخصيات الثلاثة من شخصيته. وفي مشهد آخر، ظهرت حيرة "نجيب"، بدرجة كبيرة خاصة أن مرت عليه أول ليلة دون كحول، حيث إنه اعتاد يوميا أن يجلس بصحبة «طريف» الخادم الخاص به الذى يجسد دوره الفنان محمد محمود، ويفضفض له في جلسة "سُكر ليلية".



وتعجب "طريف" من حال "نجيب" وجلوسه منفردا لفترات طويلة، ثم تدخل "ليالى" التى تجسدها الفنانة نهى عابدين، وتطلب منه الانصراف وتعتذر له عما بدر منها الليلة الماضية وكلامها عن قصة والدها الذى تركها وهي ووالدتها وحرمها من نعمة الأبوة. وفي مشهد آخر طلبت "نانسى" التي تجسدها الفنانة الشابة رنا رئيس، من خالها "نجيب" طريقة لاختبار شاب معجب بها اسمه "أسامة"، وتريد التحقق من حبه لها من عدمه، وبالفعل "نجيب" يبحث عن حيلة للتعرف على أسامة وينجح فيها، ويتقمص شخصية طريف، ويقابل الشاب ويحاول التعرف عليه ويستدرجه بالحديث ليعرف أنه لا يحب نانسى، وبعدها يكشف "نجيب" شخصيته الحقيقية لأسامة ويسخر منه. ومن ثم التقى "نجيب" بصديقه "متولى" الذي يجسده الفنان تميم عبده، ويسأله عن رأيه فى قصة نجله من "شفيقة" التى تجسدها الفنانة هالة فاخر، وينصحه متولى بضرورة البحث عن ابنه.

وفي مشهد آخر يذهب "نجيب" لمقابلة "دكتور أنور" الدكتور الخاص به وصديقه المقرب، ويجسده الفنان عبد الرحيم حسن، الذي يحاول أن يوعيه بأهمية المحافظة على صحته وأخذ العلاج المناسب له حتى يظل بصحة جيدة، ويلومه الطبيب على كثرة شرب الخمر وإهداره صحته. "نجيب" يقرر أخذ عينات DNA من الثلاثي ويتطرق الحديث ويسأل "نجيب"، دكتور أنور، حول مدى دقة تحاليل "DNA" الوراثية فى تحديد نسب شخص لأبيه، ويخبره الأخير أنها دقيقة بنسبة 100%، سرعان ما يستجيب "نجيب" ويطلب مقابلة الثلاثي "سعد وسعيد ومسعد"، ويستدعيهم "طريف" ويخبرهم أن "نجيب زاهي زركش" سيختار واحدا منهم لوظيفة مهمة جدا، وبالفعل يقابلهم "نجيب" ويأخذ منهم عينات من شعرهم وأظافرهم لعمل تحاليل "DNA"، ويسلم العينات الثلاث للطبيب لعمل التحاليل.

وتنتهى أحداث الحلقة الرابعة بطلب الدكتور أنور، من نجيب زاهي زركش، أخذ عينه منه هو الآخر، لمقارنتها بالعينات التى تم أخذها من الثلاثي، ولكن الخوف من فضح أمر نجيب، يقرر صرف النظر عن هذه الفكرة، ويلقى العينات الثلاث على الأرض. أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش 2021 تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، ويعرض المسلسل على قناتى ON و DMC.

فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

ويعطى النجم يحيي الفخراني خلال هذا العمل فرصة للنجوم الشباب لإبراز موهبتهم التمثيلية، كما يشاركه البطولة عدد كبير من النجوم منهم أنوشكا وهالة فاخر ومحمد محمود، إسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادى الفخرانى.