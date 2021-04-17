السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إفطار 1000 شخص فى ثالث أيام مبادرة «فطارك وسحورك عندنا» ببنى سويف

وكيل وزارة تضامن
وكيل وزارة تضامن بنى سويف

أعلنت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن ببني سويف، اليوم الجمعة، أنه تم إفطار 1000 شخص في ثالث يوم لمبادرة «فطارك وسحورك عندنا»، وتم توزيع الوجبات بعزبة الديايبة، والصفيح بمركز الواسطى، ودار كبار بلا مأوى، وشوارع مركز الواسطى للأشخاص الأولي بالرعاية.

وأكدت «أبو زيد»، أن المديرية قامت خلال اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم بالبدء في تجهيز الوجبات الساخنة من خلال 10 مطابخ تابعين لمديرية التضامن الاجتماعي، بواقع 10 آلاف وجبة يوميًا يتم تجهيزها وتغليفها بورق حراري لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.

وأشارت «أبو زيد» إلى أن مبادرة «مطبخ التضامن» تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، وأن المبادرة تعد عملًا جماعيًا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان الكريم.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن هناك 50 ألف كرتونة تحتوي على مواد غذائية يتم توزيعها خلال شهر رمضان بالتعاون بين وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر وجمعيتي الأورمان ومصر الخير للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة بني سويف، وأن هناك حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

بني سويف سويف تضامن افطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشكيل إجبارى للأهلى أمام الزمالك فى ظل غياب 9 لاعبين عن القمة

مصرع طفل أثناء عبوره الطريق لتوزيع العصائر على الصائمين بالغربية

الصحة: 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و42 حالة وفاة

«الرئاسى الليبى» يرحب بالقرار الأممى الجديد حول ليبيا

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين فى الدولة

مواعيد مسلسل الطاووس على جميع القنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

عمر عبد المتعال السلايمي يكتب: إرادة شعب وقيادة حكيمة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق فى قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الحرم الإبراهيمي

فلسطين تسجل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا