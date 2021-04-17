إفطار 1000 شخص فى ثالث أيام مبادرة «فطارك وسحورك عندنا» ببنى سويف

أعلنت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن ببني سويف، اليوم الجمعة، أنه تم إفطار 1000 شخص في ثالث يوم لمبادرة «فطارك وسحورك عندنا»، وتم توزيع الوجبات بعزبة الديايبة، والصفيح بمركز الواسطى، ودار كبار بلا مأوى، وشوارع مركز الواسطى للأشخاص الأولي بالرعاية.

وأكدت «أبو زيد»، أن المديرية قامت خلال اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم بالبدء في تجهيز الوجبات الساخنة من خلال 10 مطابخ تابعين لمديرية التضامن الاجتماعي، بواقع 10 آلاف وجبة يوميًا يتم تجهيزها وتغليفها بورق حراري لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.

وأشارت «أبو زيد» إلى أن مبادرة «مطبخ التضامن» تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، وأن المبادرة تعد عملًا جماعيًا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان الكريم.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن هناك 50 ألف كرتونة تحتوي على مواد غذائية يتم توزيعها خلال شهر رمضان بالتعاون بين وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر وجمعيتي الأورمان ومصر الخير للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة بني سويف، وأن هناك حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.