السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طبيب يوضح خطوات حماية الأطفال من كورونا

طفل مصاب بفيروس كورونا
طفل مصاب بفيروس كورونا

حذر الدكتور ريمون زكي أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العينى، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثالثة.

ووضع «زكى» خطوات لحماية الأطفال من الإصابة بالفيروس.

وأكد على ضرورة الالتزام بكافة الإجرءات الاحترازية للأطفال عقب خروجهم من المنزل والحرص على ارتداء الكمامة المناسبة لأحجام وجوههم، وكذلك التنبيه عليهم بعدم ملامسة أشخاص عن طريق السلام أو المصافحة باليد وعدم  تقبيلهم لزويهم من الأقارب فى هذه الفترة والتنبيه عليهم بالوقوف على مسافات متباعدة بينهم وبين المحيطين بهم.

 وشدد على ضرورة عدم اصطحاب الطفل للخارج حال ظهور أعراض البرد عليه، والاستعانة بطبيب لفحصه وفي حال تطور الحالة لابد من الذهاب فورا إلى المستشفى.

وطالب بضروة الحرص على النظافة الشخصية للطفل وتعليمه كيفية الاعتناء بنفسه والحرص على متابعة اهتمامه بذلك وضرورة وجود مطهرات دائمة للطفل .

كما طالب بعدم استخدام المكيف فى هذه الفترة، مطالبا بفتح النوافذ والتهوية الجيدة للمنزل، وطالب أولياء الأمور بمنع خروج الأطفال من منازلهم إلا فى حالة الضرورة، مشددا على التغذية السليمة للطفل وشرب السوائل بشكل كبير والتقليل من شرب المواد الغازية والاهتمام بتناول الفاكهة خاصة التي تحتوى على فيتامين سى.

 

التغذية السليمة طفل كورونا الإجرءات الأحترازية النظافة الشخصية

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