محمد أحمد ماهر يتألق بدور الصعيدي في «موسى».. ويغير مسار الأحداث

خطف الفنان محمد أحمد ماهر الأنظار بدور الصعيدي "حميد"، غريم الفنان محمد رمضان بمسلسل "موسي"، وذلك طوال ثلاث حلقات من بداية عرض العمل في موسم الدراما الرمضانية الجاري.

محمد أحمد ماهر أو "حميد" الذي يقدم دور الصعيدي للمرة الأولى استطاع أن يقنع الجمهور بأدائه المبهر ودون أن يتأثر بأداء والده الفنان الكبير أحمد ماهر، الذي يعد أفضل من قدم دور الصعيدي في الدراما المصرية، وهو ما يؤكد الاجتهاد الشخصي للابن الذي حقق نجاحا ملحوظا في شخصية الصعيدي.

وجاء دور محمد أحمد ماهر "حميد" كغريم لـ"موسي" محمد رمضان، فهو الأخ الأصغر لرياض الخولي "شداد" الذي يرى في "حميد" أمل امتداد نسل عائلة "نايف" لعدم تمكن عبير صبري زوجة شقيقه شداد من الإنجاب، بالإضافة إلى مساندته شقيقه في التجارة بالآثار بالتعاون مع بعض أفراد قوات الاحتلال الإنجليزي لمصر في ذلك التوقيت.

واشتد الصراع بين محمد أحمد ماهر "حميد" و محمد رمضان "موسي" عندما قرر رياض الخولي "شداد"، شيخ البلد، من أن يتزوج "حميد" من "نجاة"، تارا عماد، ابنة العمدة وحبيبة "موسى" كي يتمكن من الحفاظ على نسل عائلته من جانب والحفاظ على الشراكة بينه وبين عمدة بلدة "مصاخة" في التنقيب وتجارة الإثارة.. وزاد من عدواة "موسى" لـ"حميد" أنه كان سببا في إجبار شقيقة "رويعي" في الحرب بين الألمان والإنجليز .



لذا جاءت وفاة حميد "حرقا" على يد "موسي" عندما تعاركا ليلة زفافه على "نجاة" انتهت بكسر ظهر والدة "موسى"، عارفة عبدالرسول، بالخطأ على يد "حميد" وقتل موسى لـ"حميد" حرقا دون قصد في عدة مشاهد أخرجها ببراعة محمد سلامة بأسلوب تشويقى لتكون سببا في تغيير مسار الأحداث بشكل منطقي ومقنع للجمهور، حيث يريد شقيقه رياض الخولي "شداد" الانتقام لمقتل شقيقه أمل عائلته والمقرب لقلبه، وبالتالي هروب رمضان وانضمامه مطاريد الجبل وتحول مصيره.



مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولى، محمد أحمد ماهر، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى بقرية مصاخة بمحافظة سوهاج عام ١٩٤٢ .