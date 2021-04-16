مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى سقالة بطنطا

لقي عامل مصرعه بعد سقوطه من أعلى سقالة بمنطقة الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورد بلاغ من الأهالي بسقوط عامل من أعلى برج سكني بمنطقة الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع "سمير . ا"، 50 سنة، مبيض محارة، وذلك إثر ادعاء سقوطه من علو.

وتبين من التحريات أنه أثناء عمل المذكور ببرج سكني، وأثناء وقوفه على السقالة، انزلقت قدماه مما أدى إلى سقوطه من على السقالة وحدثت وفاته، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

جرى نقل الجثة للمشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.

"بين السماء والأرض".. قد يكون ذلك الوصف الأمثل لعمال السقالات الذين يقبلون بأداء أعمال خطرة بالسير على ألواح خشبية غير مؤمنة على ارتفاعات كبرى يتغاضون فيها عن إلزام المواقع التى يعملون بها بتطبيق نصوص السلامة والصحة المهنية الواردة فى الفصل الخامس بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بهدف العودة لأسرهم بجنيهات قليلة، قد لا تكفى للوفاء بالمتطلبات الأساسية، ولكن قد ينتهى بهم الأمر إلى تسجيلهم كرقم فى سجل الإصابات أو الوفاة وترك أسرهم تواجه المجهول بسبب عدم تمكنهم من صرف التعويضات أو المعاش بسبب عملهم دون أوراق ثبوتية أو علاقة تعاقدية.

سقالات خشبية غير مؤمنة على ارتفاعات تتجاوزالـ30 مترا تحمل عددا من العمال وهم يؤدون أعمالهم بطريقة بدائية دون اتباع لاشتراطات السلامة والصحة المهنية التى تم النص عليها فى الباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأيضا عدم إدراجهم تحت مظلة التأمينات بسبب عملهم دون أوراق ثبوتية «عقد» يضمن حقوقهم.

