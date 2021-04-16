ادعاء تايوان يوجه تهمة القتل نتيجة الإهمال لمتسببي أسوأ حادث قطار منذ عقود

وجَّه مدعو العموم بتايوان تهمًا تتعلق بالقتل نتيجة الإهمال، ضد سائق شاحنة على خلفية دوره في وقوع أسوأ كارثة للسكة الحديد في البلاد منذ عقود، التي أسفرت عن مصرع 49 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.



وأوضح الادعاء، اليوم، أن السائق بدلاً من طلب المساعدة المهنية لتحرير شاحنة صيانة السكة الحديد التي انزلقت على جسر قبل لحظات من وصول قطار مزدحم إلى الخط، حاول هو ومساعده الفيتنامي سحبها بتهور بطريقة خاطئة.



وأشار الادعاء إلى أن تصرف الشخصين تسبب في انزلاق المركبة على المنحدر، وأنهما فشلا في تنبيه السلطات على الفور بعد وقوع الحادث؛ ما أدى إلى مأساة والتسبب في حدوث أضرار هائلة بجانب إثارة صدمة في المجتمع الدولي من الحادث.



وقال الادعاء إن من بين المتهمين أيضًا بالقتل نتيجة الإهمال، اثنين تايوانيين مشرفين على موقع بناء بالقرب من المسار، لافتًا إلى أن تلك الجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى.



وأضاف الادعاء أن السائق الذي يُدعى "لي يي هسيانج"، ويبلغ من العمر 49 عامًا، يواجه تهمة إضافية لفراره من الموقع بعد الحادث، والتي تصل عقوبتها للسجن لمدة سبع سنوات كحد أقصى.



وكان وزير النقل التايواني، لين شيا لونج، قد قدم استقالته من منصبه على خلفية حادث القطار الذي تسبب في حالة حداد عامة في البلاد.