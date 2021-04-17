علي حمزة: المشروعات القومية أعطت دافعة قوية للاستثمار

“لا شك أن الصعيد شهد تطورًا كبيرًا، ما يرجع إلى نتائج مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية القرى والمراكز وتدشين المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية”، هذا ما قاله المهندس علي حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري اسيوط.

وأضاف حمزة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المشروعات القومية التي دشنت أعطت دافعة قوية للشعب المصري والأجيال القادمة في الاستثمار، وجذب المستثمرين الأجانب لتدشين مشروعات لهم هنا في مصر.

وأوضح أن هناك أمثلة عديدة للمشروعات القومية في الصعيد التي أطلقت عليها "نماذج الأمل" منها تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، وإنشاء محطات الكهرباء.

وأكد المهندس على حمزة أن هناك تنمية حقيقة حدثت خلال فترة زمنية قصيرة على أرض الواقع وملموسة بالفعل، فمشروعات التنمية لعبت دورا كبيرا بنهوض الشعب المصري.

وأوضح أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يعد حلقة وصل بين المستثمرين والصناع من جهة والحكومة من أخرى، لافتا إلى أن الاتحاد يشتمل على 45 جمعية خاصة بالاستثمار الصناعي في مصر، بالإضافة إلى أنه لدينا أيضا الآلاف من المصانع الموجودة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن الاتحاد لديه أنشطة عديدة تساعد على تشغيل الشباب أبرزها مشروع التعليم المزدوج (مبارك كول) سابقًا، والذي يتبناه اتحاد المستثمرين باسم المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية وهناك حاليًا 40 ألف طالب يدرس فيه فهو عبارة عن 4 أيام في المصنع و يومين في المدرسة لتخريج عامل صالح لسوق العمل.

ونوه بأن المصانع والشركات التابعة للاتحاد شاركت في عدد كبير من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة ودمياط، مؤكدًا أن المساهمة في المشروعات أتاحت فرص عمل كثيرة مباشرة وغير مباشرة.