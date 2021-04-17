ما السبب وراء ظهور مصابين بكورونا رغم تلقيهم اللقاح؟.. طبيب يجاوب

ظهر مؤخرا الإعلان عن وجود إصابات بكورونا بين عدد من المواطنين على مستوى العالم رغم تلقيهم لقاح كورونا وكان آخرهم إمام الحرم المكى السابق الشيخ عادل عبد اللاه.

الدكتور إبراهيم الإبراشي، أستاذ الباطنة بالقصر العينى يؤكد في تصريح لـ"الدستور"، أن السبب وراء ظهور نتائج إيجابية كورونا بعد تلقي الشخص اللقاح، خاصة لمن تناول جرعة أو جرعتين لا يعود إلى خلل فى اللقاح ولكن هناك أسباب أخرى.

وأشار أستاذ الباطنة بالقصر العيني، أن السبب يعود لعدد من العوامل ومنها أن اللقاح لا يعمل على الفور، حيث يستغرق الجسم بضعة أسابيع لبناء المناعة بعد تناول جرعة من اللقاح.

وأشار "الإبراشي" إلى أن الجرعة الأولى لا تكفى ولابد من تناول الجرعة الثانية ولكن هناك مرضى يتخيلون بعد تلقيهم الجرعة الأولى أنهم أصبحوا في منأى عن الإصابة رغم أن الجرعة الثانية هامة للقاح وتعطيه الفاعلية ولا تكفى الأولى لذا تظهر إصابات بعد الجرعة الأولى ناهيك عن كون الجسم يحتاج لفترة وهي عدة أسابيع لبناء المناعة وهذا بعد تناول الجرعة الثانية بالتأكيد.

وأضاف أستاذ الباطنة بالقصر العيني، أنه أيضا من المحتمل أن يكون متلقي اللقاح مصابا بفيروس كورونا قبل تلقيه اللقاح وهو لا يعمل بشكل رجعي.

وأوضح أن هناك بعد التحاليل التي تثبت سلبية الإصابة بالفيروس فيتخيل متلقي اللقاح أنه غير مصاب، ثم تهر عليه أعراض الإصابة بعد تلقي اللقاح ويظن أن السبب يعود للقاح ولكن الحقيقة يعود لإصابته بالفيروس وأن التحاليل التي خضع إليها قبل تلقي جرعة اللقاح ربما تكون غير كافية وهناك العديد من الحالات التي ظهرت سلبية إصابتهم بالفيروس، ثم ظهرت بعد ذلك إيجابية الإصابة في تحاليل متلاحقة.

وأضاف "الإبراشي"، أنه من المحتمل أيضا أن يصاب متلقي اللقاح بفيروس كورونا قبل تلقيه اللقاح مباشرة بسبب عدم اتخاذ الإجرءات الاحترازية، خاصة وأنه معرض للتعامل مع البشر عن قرب داخل المكان المحدد لتلقي اللقاح، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية قبل اللقاح وبعده وحتى بعد فترة من تلقي الجرعة الثانية.

وأوضح أستاذ أمراض الباطنة أنه لا توجد حتى اللحظة لقاحات فعالة بنسبة 100% وأن الخبراء مازالوا في مرحلة تقيم اللقاحات.