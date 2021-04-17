يبحث العديد من المواطنين عن خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت على موقع المصرية للاتصالات، تجنبا لدفع الغرامة المالية المقررة عند تأخر الدفع أو الامتناع عنه حتى لا يقع المواطن في حيرة من أمره فيما يخص خطوات الاستعلام عن الفاتورة حتى لا يضطر المواطن لدفع غرامة مالية.

تعرض لكم «الدستور» في السطور التالية خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت على موقع المصرية للاتصالات، وتم اللجوء إلى هذه الطرف الإلكترونية للاستعلام عن دفع الفاتورة بدلا من الطرق التقليدية والتعرض للزحام، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد بموجتيه الأولى والثانية التي انتشرت في العديد من بلدان العالم بما فيها مصر مما جعل طرق الإستعلام والدفع الإلكتروني ضرورة ملحة.



خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت على موقع المصرية للاتصالات

طبقا للتعليمات الصادرة من الشركة المصرية للاتصالات فإن خطوات الإستعلام عن الفاتورة كالتالي:

أولاً: يتم الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي: من هنا، ويستعلم أولا عن الفاتورة وقيمتها.

ثانيا: بعد التسجيل عبر موقع الشركة الإلكتروني، والاستعلام عن الفاتورة، ينتقل للخطوة التي تليها، حيث يقوم العميل بإدخال البيانات اللازمة مثل رقم التليفون الأرضي يتبعه بكود المحافظة، ويقوم المواطن بالضغط على أيقونة إظهار الفواتير، فتظهر قيمة الفواتير غير المدفوعة.

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يذكر أن المصرية للاتصالات وفرت وسيلة أخرى للاستعلام عن الفاتورة الاتصال برقم الخط الساخن 19777، ومن خلاله يتمكن المواطن من معرفة موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس.



طرق دفع فاتورة المصرية للاتصالات

بعد معرفة خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضى والإنترنت على موقع المصرية للاتصالات نعرض لكم طرق الدفع الإلكتروني لهذه الفاتورة، وبالإمكان دفع فاتورة التلفون الأرضي عبر مكاتب البريد أو من خلال فودافون كاش بالإضافة لخدمة أمان وفوري وسداد وغيرها.



وأقرت الشركة فترة سماح شهر، بعد إعلان موعد الفاتورة المقرر دفعها، وبعد تجاوز هذه الفترة ةسيتحول الخط المنزلي إلى استقبال المكالمات فقط.