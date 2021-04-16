«وحوي يا وحوي ورمضان جانا».. حكاية أشهر أغنيات الشهر الكريم

تعتبر أغنية "وحوي يا وحي" هي الأغنية الأشهر ضمن أغنيات شهر رمضان، إذ قُدِّمت لأول مرة سنة 1937 م بكلمات محمد حلمي المانسترلي وألحان وغناء أحمد عبدالقادر، ثم أعيد غناءها مرة أخرى بكلمات فتحي قورة وألحان أحمد صبرى وغناء هيام يونس من فيلم قلبي على ولدييي إنتاج سنة 1953 م ، ليتم غناءها للمرة الثالثة والأخيرة سنة 2009 بكلمات نبيل خلف وألحان وليد سعد وغناء محمد منير.

أما أول من غناها بصوته كان الفنان القدير أحمد عبد القادر هو الأب الروحي لأغنية رمضان عبر التاريخ بأغنيته الشهيرة"وحوي يا وحوي"، من مواليد محافظة الشرقية سنة 1916 م ، وتوفي سنة 1984.

حصل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى سنة 1939، وبداياته كانت في سن الـ 6 سنوات عن طريق حلقات الذكر ،، لينطلق مشواره الغنائي سنة 1926 م ، ولما افتتحت الإذاعة الأهلية سنة 1934 م كان من الذين افتتحوها بصوته وهو أول ملحن مصري يضع كتاباً في تأليف العود. حسب الباحث التاريخي وسيم عفيفي.

أما أغنية "رمضان جانا" للمطرب محمد عبد المطلب، لم يكن يتخيل أنه سيغنيها، فقد كان مقرراً أن يقوم بغناءها الملحن والمطرب أحمد عبد القادر ،فلما تقدم بها مع أغنية "وحوي يا وحوي" رفضتت الإذاعة أن يقوم بها بغناءها لأن عُرْف الإذاعة كان يقتضي أن لا يغني مطرب واحد أغنيتين ، فأعطاها لـمحمد عبد المطلب مقابل 6 جنيهات ، وهي من كلمات حسين طنطاوي وألحان محمود الشريف.

الثلاثي المرح

أما ثلاثي الفنانات اللاتي كون فريق" الثلاثى المرح" الذي ظهر في نهاية الخمسينيات متزامنا مع حدث الوحدة بين مصر وسوريا في 22 فبراير من عام 1958 وقد تكونت الفرقة في البداية من سناء البارونى شقيقة الممثلة سهير الباروني وصفاء لطفى ثم انضمت إليهن وفاء مصطفى

وقد انضممن إلى فرقة رضا الاستعراضية وقدمن معها عدة صور غنائية وكانت جميع حفلات أضواء المدينة فىى الستينيات تبدأ بفقرتهن الغنائية. ومن اشهر اغانيهن البالغة ٨٨ لحنا "وحوى يا وحوى "و "سبحة رمضان" و "أهو جه يا ولاد "و"العتبه جزاز" و "مانتاش خيالى يا وله" و "حلاوة شمسنا" و "هنا مقص وهنا مقص"و " التليفزيون كله ثقافة" ، وقد توقفن عن الغناء فى نهاية الستينيات بعد أن تزوجن حيث سافرت وفاء لدولة الكويت وعملت بتدريس الموسيقى وتزوجت سناء من المخرج حسن الإمام وتزوجت صفاء من المخرج سامي أبو النور.