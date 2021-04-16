الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عربية النواب»: حرص الدول الأفريقية على إقامة علاقات مع مصر يؤكد ريادتها

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن تطلع الكثير من الدول الأفريقية لإقامة علاقات وثيقة مع مصر يؤكد ريادتها داخل القارة. ومعرفة الجميع أن مصر ركنا أساسيا في أفريقيا وأنها مدافع قوي عن حقوق شعوبها أمام مختلف المنتديات العالمية.

وأضاف المغازي في تصريحات له اليوم، أن حرص الرئيس السيسي على حضور كافة القمم الأفريقية منذ عام 2014 وزيارته للعديد من الدول الأفريقية يؤكد انه مصر انتهجت سياسة بناءة قائمة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع قارة أفريقيا وخلافا لتجاهل كان موجودا من قبل.

وشدد رئيس لجنة الشؤون العربيه بالبرلمان، على  وجود تركيز وحرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفعيل العلاقات المصرية مع أفريقيا، مشيرا الى أن الوكالة المصرية للتنمية لعبت دورا مركزيا في العديد من القطاعات بإفريقيا، بما يعود بالنفع على خلق صلات قوية مع الأشقاء الافارقة وفقا لتصريحات وزير الخارجية.

وشدد المغازي، أن أفريقيا هى القارة الكنز عالميا والقارة البكر ومستقبل الاستثمارات العالمية خلال العقود المقبلة.


وكان قد أكد السفير سامح شكرى وزير الخارجية أن العلاقات المصرية - الأفريقية، شهدت فتورا لسنوات طويلة، منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا، حتى أن ذلك ساهم فى ابتعاد مصر عن محيطها  الافريقي.

وأشار إلى أن مصر الآن  تحرص على  تنمية علاقاتها بالدول الافريقية، وقال : العلاقات المصرية الافريقية وثيقة وشهدت اهتماما كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استعادة الدولة الاستقرار في ٢٠١٤ .

وشدد وزير الخارجية خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على  تطلع مصر لاستعادة مصر دورها بالتعاون مع الاشقاء الافارقة في مجالات متعددة منها الاستثمارات والتبادل التجاري وحل النزاعات المسلحة.

وأوضح على وجود علاقات خاصة مع السودان، وتنسيق وثيق مع جنوب السودان ودول حوض النيل وشرق أفريقيا وتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي..  وقال شكرى: تظل مصر حريصة على تقديم المساعدات، لاسيما  فى ظل جائحة فيروس  كوررنا .

النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مجلس النواب البرلمان العلاقات المصرية الإفريقية

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