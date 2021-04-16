«رجال الأعمال» تتعاون مع «زراعة عين شمس» لتطوير القطاع الزراعي

تطوير 1500 قرية من قرى الريف المصري

عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس، وتم الاتفاق على عدة نقاط، حيث تناول كافة البرامج التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع الطرفين مع ربطها بأولويات الدولة حالياً فيما يخص قطاع الزراعة والري، وعلى رأسها خطة الدولة لتطوير 1500 قرية من قرى الريف المصري، على أن يكون مشروع ملموس يساهم في معالجة مشاكل الدولة وليس الإعتماد على البحوث فقط.

و أشار ممثلون عن كلية الزراعة بجامعة عين شمس انها تهدف لتحديد محافظة القليوبية لتصبح نموذجًا لكافة كليات الزراعة المختلفة على مستوى الجمهورية، مقترحة ان يعتبر هذا المشروع أساس التعاون والذي يتم من خلاله بلورة برنامج تعاون الجمعية و الجامعة بالتوافق مع خطة الدولة.

انشاء معمل تحاليل إرشادي للتسميد

كما تم الاتفاق على أهمية انشاء معمل تحاليل إرشادي للتسميد من خلال كلية الزراعة بجامعة عين شمس بسبب احتياج العاملين بالقطاع للحلول البحثية حول المبيدات الحيوية، بالإضافة إلى الاحتياج للمجسمات الأرضية لقياس المياه الجوفية وعمقها واماكن تمركزها ومستوى ملوحتها، و أكدت جمعية رجال الاعمال انها مستعدة لتقديم كافة الإمكانيات من خلال أعضاء الجمعية من دعم مادي وأرضي للتجربة.

تكليف جامعة عين شمس بدراسة نسب استهلاك المياه و إيجاد محاولة لترشيد الاستهلاك

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية البدء بأسرع وقت في ملف "الري" لأنه مطروح على الساحة نظرا لأهمية ترشيد الاستهلاك الذي أصبح ضرورة ملحة، وإمكانية قيام كلية الزراعة بموافاة جمعية رجال الاعمال بالدراسات حول نسب الاستهلاك ومدي الاستفادة من وفر المياه اذا تم استخدام الري بالتنقيط، كما سيتم نشر نتائج هذه الدراسات وعرضها على الحكومة المصرية.

واقترحت جمعية رجال الأعمال، أن تقوم كلية الزراعة بإجراء مجموعة من الأبحاث لتصميم برامج تسميد حديثة وفقاً لنوعيات التربة المختلفة، مشيرة إلى مدى خطورة هذا الأمر، حيث إن ملوحة المياه تتفاعل مع ملوحة التربة فتساعد على نقل العديد من الأمراض وانتقالها للمحاصيل الزراعية.