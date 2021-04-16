قبرص تستضيف محادثات إسرائيلية إماراتية يونانية

استضافت قبرص الجمعة اجتماعا لكبار دبلوماسيي إسرائيل والإمارات واليونان أجريت خلاله محادثات وصفت بأنها تعكس "الوجه المتغيّر" للشرق الأوسط.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في مؤتمر صحفي في مدينة بافوس الساحلية "هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة تمتد من سواحل الخليج العربي" إلى البحر المتوسط وأوروبا.



وقال أشكينازي وبجانبه أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زيد، إن الاجتماع يشكل مؤشرا إلى الوجه المتغيّر للشرق الأوسط.



ودعا الوزير الإسرائيلي إلى "شراكة استراتيجية في مجال الطاقة بين شرق المتوسط والخليج"، بعد الاتفاق التاريخي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الذي وقّع العام الماضي.



بدوره، قال قرقاش إن الروابط مع الدولة العبرية ترقى إلى مصاف "نظرة استراتيجية بديلة" ترمي إلى تعزيز الأمن الإقليمي، مضيفا أن محادثات بافوس تناولت التنسيق الاقتصادي والسياسي، كما و"استخدام التكنولوجيا لمكافحة كوفيد-19".



وشدد وزيرا الخارجية اليوناني والقبرصي على أن التكتل الإقليمي مفتوح أمام الجميع.



وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن "المجال مفتوح أمام كل دول المنطقة للانضمام إلينا"، من دون أي إشارة مباشرة إلى تركيا التي تحتل قواتها الثلث الشمالي من قبرص وتخوض نزاعا مع نيقوسيا وأثينا حول موارد الغاز في شرق المتوسط.



من جهته كرر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الذي زار تركيا الخميس وليبيا الإثنين، الدعوة لـ"انسحاب كل القوات الأجنبية" من ليبيا حيث تنتشر قوات تركية.



وحول إيران وبرنامجها النووي المثير للجدل، شدد أشكينازي على أن إسرائيل ستفعل "كل ما يتطلّبه الأمر لمنع هذا النظام الراديكالي والمعادي للسامية من امتلاك أسلحة نووية".

يذكر أنه تم تطعيم جميع وزراء الحكومة القبرصية علنا باللقاح المثير للجدل، أمس الخميس، وبثت وسائل الإعلام مشهد التطعيم مباشرة من مركز تطعيم في عاصمة الجزيرة نيقوسيا.

وقال وزير الصحة كونستانتينوس ايوانو في التلفزيون الحكومي: "الشيء الحاسم هو التطعيم، وليس اللقاح الذي نحصل عليه".

وحتى الآن، تم تطعيم ما يقل قليلا عن 21% من سكان قبرص بجرعة واحدة من لقاحات كورونا على الأقل. لكن في الأيام الأخيرة، رفض المئات من الأشخاص تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا، وفقا لتقارير في وسائل الإعلام القبرصية.

وتسمح قبرص بالتطعيم لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما، على الرغم من أن احدث توصيات وكالة الأدوية الأوروبية كانت لاستخدام أسترازينيكا دون أي قيود عمرية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن فوائد الحماية من كورونا تفوق المخاطر المحتملة، في إشارة إلى حالات نادرة من تجلط الدم بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا.