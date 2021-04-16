منى زكى الأقوى حتى الآن.. وياسمين تجذب الأنظار بـ«اللى ملوش كبير»

كشفت الحلقات الثلاث الأولى من مسلسلات الموسم الرمضانى الحالى عن ظهور لافت للبطولات النسائية هذا العام، بتفوق مجموعة من البطلات وجذبهن أنظار الجمهور، من خلال أعمال يرصدن فيها العديد من من المشاكل الاجتماعية.

النجمة يسرا تتصدر القائمة، بعدما حافظت على مكانتها فى خطف قلوب الجمهور، من خلال مسلسل «حرب أهلية»، الذى يناقش الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة، خاصة بعد ظهور «الدكتور يوسف»، الشخصية التى يجسدها الفنان باسل خياط، بكل ما تتصف به من تلون ومبادئ فاسدة وتدبير المكائد ضد أقرب المقربين منه، الأمر الذى أدى إلى تصاعد الأحداث خلال ٣ حلقات فقط، وانتظار الجمهور لما ستسفر عنه الحلقات المقبلة.

ومثلت النجمة منى زكى العودة النسائية الأقوى هذا الموسم، فمن خلال حلقات مسلسلها الجديد «لعبة نيوتن»، نجحت فى أخذ الجمهور إلى رحلة من عالم التوتر النفسى الداخلى، والصراع بين محاولة البحث عن الأمان وضرب القوانين والعادات عرض الحائط.

فخلال رحلة منى زكى من القاهرة إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر علمى، تقرر الهروب حتى تلد هناك ويحصل جنينها على الجنسية الأمريكية، واستطاعت الهروب بالفعل، لكنها واجهت العديد من الأزمات، فى حين أن زوجها فى مصر «محمد ممدوح» أصبح مهددًا بضياع مشروع عمره وكل ما يملك، ولا يعرف ما الذى يحدث لزوجته فى الخارج.

وعادت النجمة نيللى كريم إلى «تيمة» الإثارة والتشويق، من خلال مسلسلها الجديد «ضد الكسر»، فبعد الحلقة الأولى أثارت لدى الجمهور العديد من التساؤلات عن هوية الشخص الذى ضربها وأفقدها الوعى، وهل هناك محاولة لقتلها، وما علاقة زوجها بالأمر، وهل يشك فى سلوكها أم لا؟.

وصنعت هذه الأحداث حالة من التشويق المعتادة لدى جمهور نيللى كريم، كعادتها خلال الفترة الماضية، قبل مسلسلها الكوميدى «بـ١٠٠ وش» فى العام الماضى.

وبدءًا من الحلقة الثانية لمسلسل «اللى مالوش كبير»، بدأت النجمة ياسمين عبدالعزيز فى منافسة باقى الأعمال الأخرى بقوة، من خلال مجموعة مشاهد حوارية جذبت الجمهور، وتحولت إلى «تريند» ومادة لـ«الكوميكس» على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى جانب مشاهد «أكشن» متقنة للفنان أحمد العوضى، شريكها فى البطولة.

كما تحاول الفنانة ريهام حجاج الحفاظ على نجاح مسلسل «لما كنا صغيرين»، الذى قدمته العام الماضى بمشاركة خالد النبوى ومحمود حميدة، من خلال مسلسلها الجديد «وكل ما نفترق»، بمشاركة أحمد فهمى وأيتن عامر ورانيا يوسف وسلوى خطاب ومحمد الشرنوبى وطارق عبدالعزيز وأحمد صيام ورحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، وسيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، وإنتاج مشترك بين «المتحدة للخدمات الإعلامية» وطارق الجناينى.