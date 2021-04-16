محمود خليل يكتب.. السيوف العمياء

نظر «آدم الحفيد» إلى جده.. وقال: أشعر بظمأ شديد.. حلقى يكاد يتشقق من الجفاف.. من لى بكوب ماء مثلج.. ألا توجد ثلاجة هنا يا جدى؟.. كثيرًا ما تنصحنى أمى بحمل زجاجة ماء معدنى معى.. لماذا نسيت هذه المرة؟. شىء غريب.. شىء لا يقل غرابة عن جدك «الترجمان» يا جدى.. هل يعقل أن يترك عاقل عملًا مربحًا كان يقبض منه بالعملة الأجنبية لمجرد أنه شعر بالتعاطف مع إنسان هو فى الأصل قاتل؟.

- الشاب: كوب ماء يا جدى.. ألا تسمعنى؟

- الشيخ: «إنّ لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى».

- الشاب: ذلك فى الجنة يا جدى.. الحياة أكل وشرب ولبس ونوم.. زوجة جدى الترجمان كان عندها حق.. المهم كم يقبض؟.. عمومًا الحمد لله إن تجربته انتهت فى «تل العقارب».

- الشيخ: لقد كانت البداية فى تل العقارب.

ترك حسن الترجمان عمله مع الفرنسيين.. وحتى بعد خروجهم من مصر وصدور فرمان تعيين محمد على الكبير واليًا على البر واستقرار الحال لم يفكر فى العودة إلى عمله كترجمان، فقد آلمته كثيرًا الصراعات التى شهدها بر مصر على الحكم بعد خروج الفرنسيين، وعاين كيف يدفع الأهالى ثمن تمويلها بما يسلبه منهم المماليك والترك وغيرها من مال، وكيف كانوا ضحايا لسيوفها العمياء عندما تتحول إلى معارك.. لم يكن لديه استعداد لمواصلة العمل بوجدان ميت.

شرع «الترجمان» يبحث عن رزقه فى التجارة.. فكر فى «تجارة التوابل»، وحلم بأن يحقق نجاحًا يشابه ما حققته عائلات مغربية أخرى هاجرت إلى مصر عبر التجارة فى التوابل، مثل عائلات غراب والرويعى وفحيمة، لكن لم يكن معه من المال ما يكفى، فقنع باستغلال موهبته فى علم الحساب.. وكان مَن يفهمون فى هذا العلم فى ذلك الزمان قلة.. والتجار فى حاجة ماسة إليهم.. فقدم «الترجمان» خدماته لهم.. وربح من عمله الجديد ما حقق له الستر فى الحياة.

- الشاب (ساخرًا): واضح أن جدك كان يعرف كيف يصطاد الشغلانات المِقرشة.

- الشيخ: الرزق ينادى صاحبه.. المهم أن يكون صاحبه مستعدًا لتلبية النداء.. فإذا كان يتقن المطلوب ربح.. وإلا فالخسارة قدرَه الذى اختاره بيديه.. وصاحب القلب الطيب والضمير اليقظ يفهم فى الحساب أكثر من غيره.

- الشاب (ساخرًا): يبقى مؤكد أننى صاحب قلب أبيض لأنى علمى رياضة.

- الشيخ: قلب الترجمان كان مع أولاد البلد، لأنه كان يعرف معنى الحساب.. تفسد الدنيا إذا نسى أهلها أن يوم الحساب آتٍ.

- الشاب: أكيد ربح من هذه الشغلانة كثيرًا.

استأجر حسن بيتًا جديدًا، وترك زوجته الأولى وتزوج إحدى بنات تاجر متواضع الحال.. أحبها حسن ووجد فيها الونس.. كان يبحث عن دفء الأسرة الذى لم يجده مع زوجته الأولى.. سنين طويلة قضاها وهو يشعر بالوحدة.. لا يربطه بأرض المحروسة إلا عظام أبيه الراقد تحت ترابها.. اختار «الترجمان» زوجته وفى خيالاته أخلاق أبيها النبيلة، لكنه لم يكن يعرف أن الابنة من عجينة أخرى، وأنها ليست كأبيها تكتفى بالقليل وتحمد المنعم عليه.. وقد وافقت على الزواج من «الغريب» كما كانت تصفه لَمّا علمت الأرباح الكثيرة التى يجنيها من عمله مع التجار.

وكان أكثر ما يثير غضبها على «الترجمان» الجملة التى تتردد على لسانه باستمرار: «لا أريد أن أكسب الدنيا وأخسر نفسى».