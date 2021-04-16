«نسل الأغراب» الحلقة الرابعة: السقا يسترجع أمواله ووالدة دياب تتوسل لكرارة

انطلق مسلسل نسل الأغراب الحلقة الرابعة منذ قليل على شاشة قناة أون والذي يخوض بطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة ودياب، وحقق نجاحا كبيرا فور انطلاق أولى حلقاته خلال الفترة الماضية.

أحداث نسل الأغراب الحلقة الرابعة

وبدأت أحداث نسل الحلقة الرابعة من حيث انتهت السابقة وهي ذهاب “عساف” أحمد السقا إلى والدة صديقه “درويش” والذي أمره بخطف والدة “غفران” كرارة أثناء تواجده بالسجن، ولكنه فوجئ من والدة “درويش” بأنه مات، مما أثار غضبه، لأنه الوحيد الذي يعرف أين مكان والدة “غفران” كرارة والذي يبتزه بها مقابل “جليلة” مي عمر وابنه “حمزة” أحمد مالك.

السقا يسترجع أمواله في مسلسل نسل الأغراب الحلقة الرابعة

وشهدت أحداث نسل الأغراب الحلقة الرابعة استرجاع “عساف” أحمد السقا لأمواله التي تركها تحت قصره قبل دخوله السجن، ليعود ويجدها في نفس المكان التي تركها فيها، وأثار ذلك ذهول خادمه وخادمته اللذان صدما من وجود كم الأموال التي وجدها في المكان الذي هجره الأتربة.

والدة دياب تتوسل لـ كرارة لترك ابنها في نسل الأغراب الحلقة الرابعة

ذهبت “نجاة” فردوس عبد الحميد والدة “علي” دياب إلى منزل “غفران” أمير كرارة للتوسل إليه أن يترك ابنها علي وشأنه، خاصة بعد تهديد “كرارة” له بسبب حبسه مع “عساف" السقا، مما أغضب “غفران” بشدة، فطلبت “نجاة” منه أن يخرج “علي” من حسابات انتقامه هو و"عساف" السقا، وعندما علم “علي” بذهاب والدته إلى “غفران” غضب بشدة وألقى اللوم عليها لما فعلته.

أحداث مسلسل نسل الأغراب

وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.

صناع مسلسل نسل الأغراب

“نسل الأغراب” بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وأحمد داش ومحمد جمعة ودياب ومحمد مهران وفردوس عبد الحميد وسلوى عثمان وإدوارد وعماد زيادة وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.