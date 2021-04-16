بالدفوف والأنوار.. كيف يحتفل المسلمون في الدول الأفريقية بشهر رمضان؟

هل علينا شهر رمضان المبارك هذا العام بشكل مختلف فللسنة الثانية على التوالي يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بصيام الشهر الكريم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولكن هناك بعض الطقوس التي لم تتأثر وثابتة في كل عام، فذلك الشهر له مذاق خاص عند جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.



ولكن الاحتفال بشهر رمضان المعظم في قارة أفريقيا له مذاق خاص، فكل دولة من الدول الافريقية لدى شعوبها المسلمة طقوس وتقاليد، تميزها عن باقي شعوب العالم حتى لو كانت تلك الدول بها بعض النزاعات القبلية أو الحروب.



- جزر القمر:

يستقبل المسلمين في دولة جزر القمر شهر رمضان بإعداد المساجد وإشعال مصابيحها والصلاة بها طوال الوقت وتلاوة القرآن الكريم منذ ليلة النصف من شعبان حتى نهاية شهر رمضان، فضلا عن اقامة حلقات الذكر وفي ليلة اليوم الاول من رمضان يتجهون بمشاعل وفوانييس إلى السواحل ويضربون الطبول إعلانا بقدوم رمضان حتى السحور.

- جنوب أفريقيا:

وفي دولة جنوب أفريقيا تتنوع مظاهر الاحتفال بشهر رمضان حيث تدق الطبول فرحا بقدوم رمضان ثم تقوم المساجد بتشغيل التكبيرات وينزل الجيران ليتلاقوا مع بعضهم البعض ليفطروا اول يوم رمضان مع بعضهم البعض.

- نيجيريا:

يحتفل المسلمين في دولة نيجيريا بتجديد كل شيء في المنازل وتقام الحفلات الجماعية لدى القبائل الكبرى التى تتبع المذهب المالكي وتتولى مجموعة "تسمى فرق الإيقاظ" مكان المسحراتي ويقومون بإيقاظ الناس لتناول وجبة السحور التي تسمى "التو" وهي عبارة عن صلصة الأرز والخضار واللحم العصيدة ثم تناول اللبن والشاي.

- النيجر:

في دولة يتم تلاوة القرآن الكريم في المساجد بعد صلاة التراويح بالإضافة إلى الاستماع إلى جلسات من تفسير القرءان وحلقات الذكر، وتتم صلاة التراويح في كل مكان في الدولة ثم قراءة القرءان فى وقت السحور.

- تنزانيا:

في دولة تنزانيا يستقبل المسلمين شهر رمضان منذ حلول ليلة النصف من شعبان فيتم تزيين الشوارع وجميع المحلات التجارية والمساجد بالأنوار وتغلق المطاعم أبوابها بداية من اول يوم لشهر رمضان ولا تفتح إلا مع صلاة المغرب.

- الكاميرون:

في دولة الكاميرون يحرص المسلمين على عدم غلق أبواب البيوت طوال شهر رمضان المبارك استعدادا لاستقبال أي صائم أذن عليه الأذان قبل الوصول إلى بيته فيدخل للافطار والتعارف على اصحاب المنزل ويتم إقامة صلاة التراويح في المساجد الـ 12 الكبيرة في العاصمة.

- الصومال:

على الرغم من عدم الاستقرار السياسي في الصومال إلا أن الصوماليين يحرصون على العبادات وتأديتها في شهر رمضان الذي يسمى هناك "صوت وانجستين" ويحرصون على طلاء منازلهم باللون الأبيض وتحرص العروس المتزوجة حديثا على زيارة أهل زوجها كأول زيارة لها بعد الزواج وتبدأ الطقوس بخروج العروس من بيتها في كامل زينتها ومتعطرة بأغلى العطور وتلتف حولها صديقاتها اللاتي يحملن المباخر ويزفون العروس مرددين الأغاني مصحوبة بالموسيقى الشعبية ويجتمع السكان في الحي الواحد في منزل أحدهم كل يوم بالتناوب خلال الشهر الكريم ويحرص الكبار والصغار على الذهاب إلى حفظ القرآن الكريم، ويهتم الأطفال بشراء الفوانيس المصنوعة من نوع من الثمار يشبه القرع العسلي ويجوف لوضع الشمعة.

- تشاد:

وفي دولة تشاد يتم الاحتفال بشهر رمضان عن طريق اعداد اكلة "المديدة" وهي أكلة شعبية من الذرة المطحون، و مشروبات "إبرى" أو "الحلو مر" ويصنع من دقيق الذرة بعد خلطه بكمية من التوابل، ويتم تخفيفه في شكل رقائق عن طريق صاج من حديد بعد تعريضه للنار.

- إيريتريا:

أما في دولة اريتريا يقدم المسلمين المأكولات إلى المساجد كل أيام الجمعة والاثنين من كل اسبوع رحمة على أمواتهم ابتداء من اول يوم في رمضان وتكتظ المساجد دائما بالمصلين ويعود الناس إلى منازلهم بعد صلاة العشاء والتراويح لتناول السحور.

- جيبوتي:

وفي دولة جيبوتي يستقبل المسلمين شهر رمضان بذبح الذبائح وتوزيع لحومها على الفقراء والمساكين وتضاء انوار المساجد وتبث الإذاعة برامج مختلفة فيها ترحيب بقدوم الشهر يتخللها المديح والأذكار الدينية و شرح وتفسير القرآن الكريم.