كيف سيغير محمد هنيدي التاريخ بـ"طاسة بابجي"؟ (فيديو)

محمد هنيدي وبابجى ما العلاقة بينهم؟

أثار الفنان محمد هنيدي على مدار الأيام الماضية حالة من الجدل عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب فى أكثر من منشور أنه في 16 أبريل سيتسبب في تغير مجرى التاريخ.

لقي منشور هنيدي تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعتبر ممن يلقون تابعة وتفاعلا من أعداد كبيرة من معجبيه.

متابعو هنيدي: الاختيار 2 وحلقة رامز جلال ضمن التوقعات

بدأت التكهنات حول الحدث الذي سيغير مجرى التاريخ وسيكون هنيدي بطلا فيه، فهناك من توقع بأنه سيحل ضيفا على برنامج المقالب لـ رامز جلال، وأخر توقع بأن يكون ضمن ضيوف شرف مسلسل "الاختيار 2".

ورد النجم محمد هنيدي على هذه التوقعات بأنه ليس لها أساس من الصحة، خلال ردوده على تعليقات المتابعين بحسابة عبر فيسبوك.

صورة من حساب هنيدى

هنيدي فى "بابجى موبيل" الحدث المنتظر

مر أمس يوم 16 أبريل، وكان إعلان هنيدي الذي سيغير مجرى التاريخ -على حد تعبيره- وهو مشاركتة في التحديث الجديد للعبة "بابجى موبيل"، موضحا أنه تم الاستعانة بصوته في لعبة الهواتف الذكية الشهيرة "بابجي".

وطرح هنيدى فيديو البرومو الذي أعلن مشاركته بصوته في اللعبة وكتب معها ممازحا الجمهور: "والآن المفاجأة، هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم، بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا، مينشن صحابك وزف ليهم الخبر هتلعبوا بصوت هنيدي".

لينك الفيديو..

https://www.instagram.com/tv/CNu6eo2AsLE/?utm_source=ig_web_copy_link

لعبة بابجي.. مليار تحميل على الهواتف خارج الصين فقط

أوضحت أخر الأحصائيات أنة تنزيل لعبة "بابجي" على الهواتف المحمولة تجاوز المليار عملية خارج الصين، ما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب نجاحا على مستوى العالم.

"بابجي موبايل" هي نسخة الهواتف المحمولة من لعبة "بلير آن نونز باتلجراوندز"، التي يقاتل فيها مجموعة من اللاعبين بعضهم بعضا حتى يبقى مقاتل واحد على قيد الحياة، وتحظى بشعبية كبيرة منذ إطلاق ما يسمى بنمط ألعاب المعركة الملكية قبل ثلاث سنوات.

وتضع أحدث بيانات التنزيل اللعبة بعد "سبواي سيرفرز" لشركة "كيلو جيمز" و"كاندي كراش ساجا" من إنتاج "كينج ديجيتال إنترتينمنت"، وكلاهما من الألعاب التي يسهل لعبها نسبيا وتجذب جمهورا عريضا، وفقا لشركة "سينسور تاور" لتحليلات البيانات، وفقًا لما ذكرتة صحيفة "رويترز".

ويبلغ حجم التحديث الجديد للعبة "ببجي موبايل" نحو 1.8 جيجابايت لأجهزة أندرويد، و2.17 جيجابايت لهواتف "آيفون".