تعرف على أبرز الاستثمارات والعلاقات التجارية بين مصر والسودان

كشفت تقارير صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، عمق التعاون التاريخي بين مصر والسودان علي مدار السنوات الماضية وأبرز الاستثمارات المشتركة بين مصر والسودان .



وشهد التبادل التجاري عام 2019 ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 674.5 مليون دولار، وذلك مقارنة بعام 2018 والتي كانت فيه 610.9 ملايين دولار، ما يعني أنها زادت نحو 10.4%، بينما كان حجم التبادل التجاري في عام 2017 113.9 مليون دولار.

فائض في الميزان التجاري لصالح مصر

وكشفت التقارير، أن الميزان التجاري بين مصر والسودان، حقق فائضًا لصالح مصر بلغ 260.7 مليون دولار خلال عام 2019، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان نحو 467.6 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 206.9 ملايين دولار حجم الواردات المصرية من السودان خلال عام 2019.

الصادرات المصرية إلى السودان تمثِّل نحو 1.5% من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم عام 2019، فيما تمثِّل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1% من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم، والتي تُعد المنتجات البلاستيكية من أهم بنودها في عام 2019، فبلغت نحو 81.4 مليون دولار، مقارنة بنحو 76.7 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 6.1 %، بينما صادرات مصر إلى السودان نحو 4% من إجمالي صادرات مصر من هذا البند على مستوى العالم.

اهم الاتفاقيات المشتركة بين البلدين

وترصد “الدستور” في السطور التالية، أبرز الاتفاقات التجارية بين مصر والسودان والتي جاء أهمها اتفاقية «الكوميسا» التي تتم حاليا في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين.

ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا» في 29 يونيو عام 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير عام 1999، ووقعت عليها 9 دول هم: مصر، السودان، كينيا، موريشيوس، زامبيا، زيمبابوي، جيبوتي، ملاوي، ومدغشقر.

وايضا من أهم الاتفاقيات التي تربط البلدين، اتفاقية التجارة الحرة العربية التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1997، وتستهدف الاتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة عربية وفقًا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وبلغ عدد الدول التي انضمت إليها حتى الآن 17 دولة عربية، من بينهم مصر والسودان.



١٢ مذكرة تفاهم بين البلدين في عام ٢٠١٨

وتم توقيع 12 مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين في عام ٢٠١٨ في عدد من المجالات.

الاستثمارات بين البلدين

وشهدت الاستثمارات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ارتفاع ملحوظ في السنوات الأخيرة، حتى وصلت إلي ١.٩ مليون دولار عام ٢٠١٩ وذلك مقارنة بنحو 300 ألف دولار عام ٢٠١٨ بنسبة ارتفاع بلغت 53.3%.

واستمرت الاستثمارات بين البلدين في التحسن، ففي العام المالي 2019/2020 بلغت خلال الربع الثاني ليسجل نحو 9.1 ملايين دولار.



مشروعات مصر في السودان

وشبلغت مشروعات مصر في السودان، نحو 229 مشروع خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2013، وذلك برأس مال بلغ نحو 10.8 مليارات دولار، جاءت في قطاعات صناعية وزراعية والخدمية، وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات السودانية في مصر خلال الفترة نفسها نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة.